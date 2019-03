El marido de Teresa Romero pide la dimisión del consejero de Sanidad de Madrid

Una amiga de Teresa y Javier ha leído ante los medios de comunicación presentes en la puerta del Hospital Carlos III de Madrid, una carta escrita por Javier Limón y dirigida al Consejero de Sanidad de Madrid. El marido de Teresa Romero le reclama al consejero que "tenga pundonor y dimita", por las críticas que lanzó contra su mujer.

"Me dirijo a usted para suplicarle desde la ignorancia de un soldador", dice Javier Limón, "que me explique cómo se pone un traje, ya que desgraciadamente mi mujer no ha hecho un máster. Teresa ha tenido media hora o poco más para aprenderlo a través de una compañera, y una vocación y humildad de la que usted carece".

En otro momento de su carta, Javier Limón dice: "Yo, a diferencia de usted, no estoy bien comido, porque mi mujer se debate entre la vida y la muerte y no me pasa la comida".

Sin duda, el marido de Teresa Romero se refiere a las declaraciones de Javier Rodríguez, cuando al ser preguntado sobre si pensaba dimitir, aseguró que él era médico y tenía la vida resuelta.