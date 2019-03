El marido de la auxiliar: "Mi mujer comunicó que tenía fiebre y le dijeron que esperara"

Javier Limón, marido de la auxiliar sanitaria contagiada por ébola, ha explicado como su mujer comunicó al servicio de seguimiento que padecía fiebre, pero le dijeron que debía esperar.



"Ella comunica al servicio de seguimiento que tiene 37 de fiebre y lo que le dicen es: vamos a esperar un poco porque todavía no son sintomas como para decir que está infectada", ha asegurado Limón.



Limón ha explicado que su mujer "está consciente, estable, habla, se entera de las cosas, pero está fastiadad". Pese a la gravedad de la enfermedad, ha expresado su esperanza de que su esposa salga adelante.



Por último, Javier Limón ha reconocido que no presenta ninguno de los sintomas porpios de la enfermedad y que "fisicamente estoy bien": "No tengo nada, tengo 36 de fiebre, es decir, no tengo fiebre ni tengo nada. De momento no he desarrollado ningún sintoma".