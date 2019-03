La oposición critica al consejero de Sanidad por sus declaraciones

La diputada autonómica del PSOE Maru Menéndez ha exigido al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, que pida perdón a la auxiliar de enfermería afectada por el ébola, Teresa Romero, por sus palabras en la comisión de Sanidad de la Asamblea apuntando a que pudo mentir a su médico de Atención Primaria; mientras que Rodríguez le ha contestado que no ha "criminalizado a nadie".

"Exijo que pida perdón a Teresa Romero, a su familia y a todos los profesionales que nos cuidan", ha reclamado Maru Menéndez a Rodríguez un día después de que Rodríguez dijera en sede parlamentaria que la auxiliar de enfermería infectada"pudo haber estado mintiendo" sobre su fiebre.

Menéndez ha afirmado que el PSOE ha contribuido y va a seguir haciéndolo, con su posición política y sus expertos, a ayudar en un momento de crisis de salud pública tan serio" como el actual, pero ha advertido a Rodríguez de que no va a permitir que "criminalice a quien cuida" de la salud de los ciudadanos, que se ponga en riesgo las condiciones de seguridad y salud de los profesionales sanitarios y que no se adopten las medidas para proteger la salud de los ciudadanos.

"No he criminalizado a nadie. Los hechos hechos serán ciertos o no serán ciertos y mientras nadie diga lo contrario los hechos son así", ha respondido Rodríguez, quien ha asegurado que lamenta "más que nadie" que una profesional se pueda infectar y tenga una enfermedad.

El titular de Sanidad ha deseado que Teresa Romero mejore y que su sangre pueda servir para, de forma solidaria, tratar a otros pacientes infectados.