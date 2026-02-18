Muere una mujer de 69 años después de que su coche fuera arrastrado por el río Zújar en Badajoz

Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles después de que su vehículo fuera arrastrado por el agua al cruzar el badén del río Zújar, en las inmediaciones del municipio de Campanario (Badajoz), punto kilométrico 25 de la EX115.

Según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el aviso se recibió en la zona próxima a la carretera EX-115. El turismo quedó atrapado por la corriente en un punto de paso sobre el cauce.

Un amplio dispositivo

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada y efectivos del Punto de Atención Continuada, además de agentes de la Guardia Civil, bomberos del parque de Don Benito, voluntarios de Cruz Roja y personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Los servicios de emergencia activaron el operativo tras recibir la alerta, aunque finalmente no se pudo evitar el fallecimiento de la conductora.

