El exdirector adjunto de la Policía afirma que dimitió "automáticamente" al conocer la querella

José Ángel González, hasta esta semana director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha asegurado en Y Ahora Sonsoles que presentó su renuncia en el momento en que tuvo conocimiento de la querella por presunta agresión sexual interpuesta contra él por una subordinada. El comisario principal ha señalado que su decisión fue inmediata y voluntaria.

"En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones", afirmó en declaraciones al programa de Antena 3.

La renuncia se produjo el martes, coincidiendo con la notificación del auto judicial que admite a trámite la querella presentada el pasado enero y que le cita a declarar el próximo 17 de marzo en calidad de querellado.

Una investigación judicial en marcha

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid acordó abrir diligencias tras apreciar indicios de un presunto delito de agresión sexual. La denuncia parte de una agente con la que González había mantenido una relación sentimental y que, según la querella, habría sido presuntamente agredida cuando decidió poner fin a la relación.

El procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción. En la querella se mencionan además presuntos delitos de coacciones y lesiones psíquicas, entre otros extremos.

Reacción en Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró que el cese se produjo "nada más conocer estos hechos". González, por su parte, sostiene que fue él quien renunció antes de que se ordenara formalmente su destitución.

En la Dirección General de la Policía se convocaron reuniones a lo largo de la jornada para analizar el impacto institucional del caso. Fuentes consultadas consideran que la situación supone un daño para la imagen del cuerpo.

De forma provisional, el puesto lo asume la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, conforme a lo establecido en la normativa interna. Según consta en la querella, fue a Barroso a quien la denunciante comunicó en julio de 2025 que no se encontraba en condiciones de trabajar por motivos de salud mental. Desde entonces recibe apoyo psicosocial y permanece de baja laboral con el armamento retirado.

