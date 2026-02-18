Los vecinos de Xilxes recuerdan el gesto amenazante del detenido a la madre y a la hija el día de su arresto

El municipio castellonense de Xilxes ha guardado este miércoles un minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 48 años y su hija de 12. El principal sospechoso es el padre de la menor y expareja de la víctima, que ha sido detenido por presunto doble homicidio.

La concentración, convocada por el Ayuntamiento, ha reunido a familiares y vecinos en un ambiente de consternación. "No sabemos nada, estamos a la espera y ya está", expresaba uno de los allegados presentes en el acto.

Sospechas desde el inicio

La investigación se centró en el detenido desde las primeras horas. Según fuentes próximas al caso, su versión presentó lagunas y contradicciones. El hombre aseguró que se encontraba en Valencia cuando recibió en su teléfono imágenes de su hija degollada junto a un encapuchado. Sostuvo que, tras recibir el mensaje, acudió al domicilio de su expareja y encontró a ambas ya fallecidas.

Sin embargo, los investigadores consideran que su coartada no resulta creíble. Fue arrestado primero por quebrantar la orden de alejamiento que tenía en vigor y, posteriormente, como presunto autor del doble crimen.

Según ha trascendido, la persona que cometió el asesinato envió un selfi con los cuerpos a varios contactos del teléfono móvil de la mujer, entre ellos el propio detenido y el jefe de la Policía Local.

Antecedentes y protección

La pareja llevaba meses en trámites de separación. El detenido había sido condenado por violencia de género y tenía prohibido acercarse a su expareja. Tanto la mujer como la menor estaban incluidas en el sistema VioGén de seguimiento policial.

Algunos vecinos aseguran que el presunto agresor había proferido amenazas con anterioridad. "El día que se lo llevaron detenido, a la madre y a la hija les hizo señal bastante fuerte", relata un residente.

El alcalde ha señalado que el municipio está "muy sorprendido", al tratarse de una familia conocida en la localidad. La madre y su entorno eran sordomudos, mientras que la niña contaba con apoyo en el colegio para facilitar su comunicación.

