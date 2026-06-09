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Visita del Papa León XIV

Madrid se vuelca con el Papa León XIV y ya espera su regreso

La gente ha esperado largas horas para poder saludar al Papa en su vista a Madrid. Miles de personas han acudido cada día a los actos y visitas que durante estos tres días ha protagonizado León XIV

Asistentes al acto del Papa León XIV en el Bernabéu

Madrid se vuelca con el Papa León XIV y ya espera su regreso | Europa Press

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Ángel Pinto
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Madrid se ha entregado a León XIV que ha recibido el cariño de todos, una población entregada que ha querido ser testigo de cada uno de los movimientos del Papa durante su visita a España, y el Pontífice les ha dejado huella. Antena 3 Noticias ha querido saber cómo ha vivido la multitud estos tres días de actos multitudinarios. Una mujer explica que "transmite ternura, bondad y humildad". Un sacerdote señala "que ha podido estar cerca de él y me ha mirado y "¡jo!, te quedas sin palabras". Y una mujer dice que "estar con un Apóstol y es una maravilla".

Su Santidad ha mostrado especial amor con los más pequeños. Manuel un niño de 7 años nos cuenta que " es un hombre muy tranquilo y simpático y explica bien las cosas". Alguna niña incluso rompió la seguridad y consiguió abrazarle. En los trayectos en el 'Papa móvil' se paraba una y otra vez para bendecir a los bebés. Una imagen que para otra feligresa recuerda a "como Jesús que se acercaba a los niños y los bendecía" y otra mujer señala que León XIV se vuelca con el futuro de la Iglesia. Y otra nos cuenta que "es así ya que ha sido misionero y le influye mucho en su carácter".

Preguntamos a los fieles qué le pedirían al Papa si pudiesen y todos lo tienen claro: Una mujer le pediría que "rece por nosotros", otra querría recordarle "que le vamos a seguir abriendo los brazos", otra "que pida por todos los padres", un sacerdote le diría "gracias por todo, Santo Padre y que rece por mí que me hace falta". Otra que "rece y veamos que no estamos solos y que somos un montón" por último una señora le dice que vuelva cuando quiera y que "rece por España".

Un de las jóvenes que cantó ante al Papa reconoce que cuando le saludo se quedó sin palabras. La joven cantante nos explicó que "te queda sin palabras por que es indescriptible". Madrid ha enloquecido con el Papa y ya espera que vuelva.

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