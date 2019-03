Madrid acoge la mayor subasta de armas de la historia

Escopetas, rifles, pistolas, son armas consideradas "huérfanas". Hay un total de 3.200 que se subastan en Ifema (Madrid).



El dinero recaudado con la venta lo recibe su propietario. La subasta es, en realidad, un negocio entre particulares y el Estado no recibe dinero alguno.



La iniciativa se hace para evitar que haya armas destinadas al mercado negro, por eso la Guardia Civil se encarga de fiscalizar la transación. El material que no se venda será destruido próximamente.



Los compadores objetivo son cazadores, aficionados, militares, policías o armeros. Un hombre nos explica que está buscando armas "baratitas para restaurar y poder venderlas". Otro nos confiesa que "hay escopetas que a lo mejor salen a 50 euros y valen 1.500 nuevas".



Vemos también el ejemplo de un arma que funciona como si fuera una grapadora. Tiene un precio de salida marcado por su propietario de 60 euros.



También nos encontramos con un rifle de coleccionista hecho a mano con un precio que parte de los 600 euros. Sin embargo, en el mercado libre costaría unos 10.000 por sus peculiares características.



Además de carabinas o de armas de caza, en esta subasta encontramos también armas legendarias. Algunas tanto como un revólver similar al que usaba Clint Eastwood en la película Harry el sucio.



Hay también otras para amantes de la historia, vemos una similar a la que se le atribuye el asesinato de los Archiduques de Austria, en Sarajevo, crimen por el cual empezó la I Guerra Mundial.