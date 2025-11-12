La familia de Sandra Peña pide "la sanción más alta" contra el colegio por el presunto acoso escolar

Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla que se suicidó tras ser víctima de un supuesto acoso escolar, confían en que el proceso judicial ante la Fiscalía de Menores sea lo más rápido posible y piden la sanción más alta contra el colegio de la niña.

El tío de la víctima, que ejerce como portavoz de la familia, Isaac Villar, ha declarado ante los periodistas a las puertas del Ministerio Fiscal que los padres se encuentran "nerviosos" ante la comparecencia, sobre todo por el hecho de revivir todo lo ocurrido.

Villar ha asegurado que la familia de la menor confía en que tanto la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Desarrollo Educativo ha creado una comisión de conciliación sobre este caso para identificar posibles responsabilidades, como la justicia puedan sean contundentes con el colegio para que sea "ejemplarizante" y que no se repitan más situaciones de acoso escolar. "No puede haber otra sanción que no sea la más alta para que a ningún otro centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presentan una situación de acoso en el colegio", afirma Villar.

La familia tampoco ha recibido noticias del colegio ni se ha reunido con nadie del centro, según ha asegurado el portavoz familiar. La Fiscalía abrió dos expedientes tras el suicidio de la niña: uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para investigar la posible responsabilidad del colegio privado concertado en el que estudiaba la niña, según informa EFE.

La Policía Nacional investiga los hechos

La declaración de este miércoles de los padres de la víctima se suma a las que ya brindó la Policía Nacional, que también ha mantenido abierta una investigación para detectar otras posibles causas del suicidio, que los ha llevado al análisis del teléfono móvil de la menor y las redes sociales.

La investigación ya habría finalizado por parte del Grupo de Menores de la Policía, que nombró a las tres presuntas acosadoras de Sandra Peña. Además de la comparecencia de estas tres menores, han declarado ante la Policía más de una decena de testigos, principalmente compañeros de clase de la menor, cuyo teléfono móvil ya analizado no habría aportado aparentemente información que pueda ser relevante sobre el suceso.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.