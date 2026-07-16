Una vecina de San Pablo (Sevilla) gana 200.000 euros con un Rasca de la ONCE

Una vecina del barrio sevillano de San Pablo ha resultado agraciada con 200.000 euros al contado gracias al Rasca 'Palabras Ganadoras' de la ONCE, obteniendo así el mayor premio que ofrece esta modalidad de juego activo.

La suerte la repartió Galina Kaplanskaya, que cumplirá un año en la organización el próximo mes de agosto. Aunque desconoce la identidad de la premiada, cree que podría tratarse de una mujer que adquirió varios rascas en una misma compra.

"No tengo ni la menor idea de quién ha sido, aunque pudo ser una mujer que compró varios Rascas a la vez, pero me alegro mucho por dar el premio, le habrá venido estupendo en pleno verano", asegura la vendedora, satisfecha por haber repartido el premio en el barrio donde trabaja.

Una nueva vida gracias a la ONCE

De origen ruso y residente en Sevilla desde hace 25 años, Galina Kaplanskaya llegó a la red de ventas de la ONCE tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en el sector de la hostelería, circunstancia que le permitió obtener el certificado de discapacidad.

La vendedora afirma que su incorporación a la organización supuso un cambio importante en su vida. "A mí la ONCE me ha cambiado la vida", explica. Acostumbrada a desempeñar trabajos en espacios cerrados y con poco contacto con el público, destaca que ahora disfruta especialmente del trato diario con los clientes.

"Lo que más me gusta es el cariño y el respeto de la gente. Siempre te dan los buenos días, te preguntan cómo estás y acabas teniendo conversaciones con ellos", señala. Su acento ruso tampoco pasa desapercibido entre quienes compran sus productos, aunque ella responde con orgullo: "Soy más andaluza que rusa".

Kaplanskaya reconoce la satisfacción que supone repartir un premio de estas características y asegura que le gustaría seguir llevando suerte a los sevillanos. "Me alegro mucho por este premio y que pueda ayudar a alguna persona. Si puedo, yo por mí, todos los premios para Sevilla", comenta entre risas.

El funcionamiento de 'Palabras Ganadoras'

El Rasca 'Palabras Ganadoras' es uno de los juegos activos de la ONCE. Su mecánica consiste en descubrir 14 letras ganadoras y buscarlas entre las palabras del boleto. Si el jugador consigue completar una o varias palabras, obtiene el premio correspondiente. Además, algunas palabras incluyen multiplicadores X2 o X3, que duplican o triplican el importe del premio conseguido.

Cada partida ofrece diferentes combinaciones de letras y premios, siendo los 200.000 euros el premio máximo que puede obtenerse en esta modalidad.

Este nuevo premio vuelve a dejar la fortuna en Sevilla gracias a la red de vendedores de la ONCE, que continúa repartiendo premios en distintos municipios y barrios de la provincia.

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