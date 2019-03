La madre de los niños desaparecidos en Córdoba: "Tú te los has llevado y me los tienes que devolver"

La primera carta fue recibida por Ruth un día antes de que desaparecieran los niños, el día 7 de octubre.



Este es el contenido:"Ruth, no te voy a guardar ningún rencor, vales mucho, quiero que estemos juntos con nuestros hijos, formar una familia e irnos a vivir a Córdoba. Te dejo que puedas hablar con tu hermana y con tu madre".



Para una psicóloga especializada, consultada por Espejo Público, en esta carta se refleja que Bretón es una persona muy racional, sabe perfectamente como lo hace y que hace, sabe como dirigirse a la madre.



Además, el hecho de que ponga "tú vales mucho" refleja que en otras ocasiones la ha despreciado. También destaca que el 'permiso' que concede a la madre refleja que durante el tiempo de su relación la ha mantenido alejada de su familia.



La madre de los niños desparecidos en Córdoba responde a esta carta en el mes de noviembre. "Yo no puedo pensar hasta que no tenga a mis hijos. Tú te los has llevado y tu me los tienes que devolver", asegura la misiva.

De este modo, Ruth rechaza la sugerencia de Bretón a retomar una relación y se muestra estricta respecto a la desaparición de los menores.

Posteriormente, Bretón ha hecho declaraciones a través de su abogado, en las que agradece la actitud de la familia materna. "Juntemos nuestras fuerzas aunando un solo grito para que nuestros hijos aparezcan", asegura.