La madre de Anna y Olivia agradece las muestras de cariño y pide que no cese la difusión de las imágenes de las niñas. Lo pide en el último vídeo publicado. Se cumplen 18 días desde la desaparición de las niñas en Tenerife.

Las fuerzas de seguridad han conseguido obtener algunas pistas del teléfono móvil del padre. Después de la última llamada que realizó a la madre de Anna y Olivia, sobre la 1:30 horas, no contactó con nadie más. A partir de aquí surge la teoría de que no abandonase España.

Otra cuestión a investigar es averiguar qué ocurrió entre las 19:30 horas y las 21:30 horas de la noche del pasado 27 de abril. La policía trata de reconstruir las dos horas en las que el padre, Tomás Gimeno, se llevó a las pequeñas desde casa de sus padres hasta el momento en el que se le vio en el puerto sin ellas.

Otras teorías

También se ha descubierto que, cuando la embarcación de Tomás Gimeno zarpó, no se registró la presencia de otros barcos junto al suyo. Este aspecto dejaría de lado la teoría de que existiera algún cómplice que colaborara.

La madre de Anna y Olivia no quiere que caigan en el olvido. En el vídeo asegura que no pierde la esperanza de reencontrarse con sus dos hijas. Además, agradece las muestras de cariño y pide que no cese la difusión de las imágenes de ambas. "LEs pudo a todos ustedes, de corazón, que me ayuden a encontrarlas", pidió.