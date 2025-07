Denunciados 3 jóvenes que se acercaron tanto a la orilla del mar con el coche que se quedaron encallados en la arena

Que el mar ejerce un poder de atracción difícil de explicar es una evidencia. ¿Quién no pierde la noción del tiempo estando delante de ese horizonte inabarcable? Nadie. Pero esta historia ocurrida este viernes por la mañana traspasa todo lo que podíamos imaginar.

Tres amigos decidieron acercarse con el coche hasta la misma orilla del mar en Gavà, en Barcelona, y el plan no salió bien. Entraron en la playa directamente con su Volvo y ya no pudieron salir. Al darse cuenta de su error intentaron irse por todos los medios pero el coche no salía; daba igual lo que intentaran hacer para huir. No hubo manera.

La Policía Local tuvo que intervenir, claro, e hizo la prueba de alcoholemia a los tres; todos dieron negativo. Aunque eso sí, se fueron a casa con 3 denuncias: por no respetar la señalización vertical de prohibición de paso, por estacionar en un lugar prohibido y por no respetar las instalaciones complementarias de Parques y Jardines. Según la policía, la “gesta” podía haberse debido a un exceso de confianza y poca previsión. Esta historia termina sin heridos, por suerte, pero sí que hubo que llamar a una grúa para poder sacar el coche de la orilla.

Prohibido acceder a la playa con vehículos particulares

Desde el cuerpo policial han recurrido a sus redes sociales para recordar que está terminantemente prohibido acceder a la arena de la playa con vehículos particulares, una norma básica de seguridad y conservación del entorno que se debe respetar. Suponemos que la próxima vez estos tres hombres aparcarán el coche en un lugar habilitado y entrarán andando en la playa para disfrutar del mar sin infringir ninguna normativa y sin poner en riesgo sus vidas ni el medio natural.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com