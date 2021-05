La carta de la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife el día de su cumpleaños

La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife asegura que está "desesperada". Hoy es su cumpleaños y, a través de una carta, pide un único regalo: "Difundir las fotos y vídeos de las niñas para que alguien pronto las reconozca".

En la carta asegura que ella va a seguir buscando a sus hijas y que no parará hasta "encontrarlas". "No se pueden imaginar lo que siento cada día que pasa, la incertidumbre de no saber cómo están... la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos".

Una carta que ha enviado Beatriz, la madre, a su entorno más cercano para que la difundan y en la narra que tiene "miedo" de esta situación y que en ella vive una tremenda incertidumbre por saber cómo están sus hijas.

"No permitamos que estas cosas puedan suceder... Ando con miedo. Qué decir o qué escribir por las repercusiones que pueda tener. Pero... ¿qué hago? Todas esta incertidumbre es muy dura... por eso les pido a todos ustedes de corazón, que me ayuden a encontrarlas. Yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido...", se puede leer en la carta que ha mostrado la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife el día de su cumpleaños.

También ha querido agradecer a todos "la implicación y cariño" que están poniendo en este caso: "No paremos hasta encontrarlas".

Para finalizar la carta ha indicado que hay que demostrar "que este mundo puede ser un mundo más seguro... donde no se permiten tales injusticias".

En las líneas de trabajo los investigadores tratan de averiguar si en las bolsas que metió al barco Tomás G., el padre, podría llevar juguetes y ropa para las niñas, un elemento que podría ser clave para saber dónde buscarlas porque se baraja la posibilidad de que no hayan salido de la isla.