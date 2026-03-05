La pasarela de Santander que provocó la muerte de cinco personas llevaba sin mantenimiento desde 2017

La pasarela que cedió este martes junto a la playa de El Bocal en Santander causando que un grupo de siete estudiantes cayera al vacío, llevaba sin mantenimiento desde 2017. Cinco jóvenes han muerto, otra ha sido rescatada tras quedarse agarrada a una grieta y la última continúa la búsqueda de la jóven natural de Guadalajara.

Los vecinos advirtieron previamente del mal estado de la pasarela, con el último aviso fechado 24 horas antes del derrumbe. El Ayuntamiento de Santander ha pedido un informe a la Policía Local para esclarecer por qué después del aviso no se tomaron medidas.

Todas las cuestiones e informes respecto al accidente están judicializadas y no pueden revelarse hasta que la investigación finalice según ha dicho el 112 en un comunicado.

¿Por qué tras los avisos no se hizo nada?

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, lamenta lo sucedido tras no clausurarse ni desarrollarse labores preventivas. Tras el accidente se han clausurado otras pasarelas de la misma senda que también están en acantilados y expuestas al salitre.

La zona era frecuentada por habitantes de la zona, turistas y había un gran número de ciclistas que pasaban por la pasarela. Todas las pasarelas de la zona eran parte de un proyecto que comenzó en 2014 pero que la presión de los vecinos alegando motivos medioambientales y de seguridad consiguió que se frenara.

Inicio de la construcción de la pasarela

La ruta consistía en un sendero pedestre de 10 kilómetros, aprovechando los tramos de camino litoral existentes. El impacto pretendía ser el mínimo, incluyendo balizamiento del sendero, carteles informativos y tres miradores durante la ruta.

Cuando se comenzó con los trabajos de construcción de las pasarelas en febrero de 2014, los vecinos consideraron que esas alteraciones eran sustanciales y agresivas, llegando a ponerse delante de la maquinaria evitando que se construyera.

El proyecto entró en una fase de abandono hasta que en 2017 optaron por retomarlo. Ayuntamiento, Costas y el Gobierno de Cantabria no llegaron a un acuerdo y las obras no continuaron.

La concejala de Medio Ambiente responde

"Las obras del proyecto que comenzó a ejecutarse en esa zona son parte del Ministerio de Transición ecológica" afirma Margarita Rojo.

Las culpas, según la concejala se dirigen a Costa, "El proyecto lo redacta Costa, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas", ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento, sigue a la espera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.