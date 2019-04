Lucas se disculpa con la madre de Gabriel pero le reprocha su actitud: "No hubiera estado mal que se hubiera hecho esto por privado"

Lucas González, el cantante del dúo Andy y Lucas, ha vuelto a responder a la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Níjar.

La polémica comenzó después de que Andy y Lucas sacaran en un concierto una camiseta con la fotografía de Gabriel Cruz y otros niños asesinados pidiendo 'Justicia ya'. En ese momento, la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, lamentó que se usara la imagen de su hijo "junto a un eslogan político".

Ramírez advirtió de que habían traspasado algunos límites al colocar la foto de Gabriel pidiendo 'Juticia ya' y lamentaban que se había pasado por alto el derecho a estar informados y poder decidir sobre estas cuestiones.

Las palabras de Ramírez pronto obtuvieron una respuesta de uno de los componentes del dúo. A través de un vídeo publicado en las redes sociales, Lucas respondió muy enfadado que solo pretendían que "la causa no muriera". "¡Qué vergüenza!", aseguró Lucas González en el vídeo en el que negó que su intención fuera alinearse políticamente.

Sin embargo, el tono de la respuesta de Lucas González no gustó en las redes sociales, donde fue objeto de múltiples críticas. Por ello, este sábado, González aprovechó un concierto en San Sebastián de los Reyes para volver a hablar sobre la polémica.

Lucas González explicó que el dúo solo quería ser "un altavoz para que esa causa no muriera" pero "aún así, le pido perdón, señora, por lo grosero que fui".

El cantante se reitera en sus disculpas a la madre de Gabriel y reconoce que "teníamos que haber pedido permiso" pero añade que "Andy y Lucas es todo corazón y pensé que ese gesto no iba a molestar".

El intérprete continúa señalando que quiere zanjar la polémica y pasar página y asegura que tras estas palabras no hará ninguna declaración. "Todos los seres humanos somos de un padre y de una madre y no podemos gustar a todos, pero no hubiera estado mal que se hubiera hecho esto por privado", reprocha.

"Que nos hubiera llamado personalmente a nosotros y no con un comunicado, pero no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas", dice González.

Además asegura que ni él ni su compañero se han mostrado favorables a ningún partido político porque "ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, nosotros somos de causa y esa causa nos ha tocado".

Por su parte, el padre de Mari Luz Cortés apoyó al dúo a través de un vídeo: "Todas las veces que lleves la foto de mi hija estaré agradecido"

La madre de Diana Quer sube al escenario para apoyarles

Diana López Pinel, madre de Diana Quer, quiso agradecer a Andy y Lucas que pidieran justicia para su hija y otros niños asesinados. López subió al escenario muy emocionada y aseguró que quería "apoyarles porque de gente tan buena solo pueden surgir este tipo de iniciativas". La madre de Diana Quer dijo, visiblemente emocionada, que "ojalá en España tuviéramos muchos Andy y Lucas porque los necesitamos".