El lotero que encontró el boleto premiado: "Ojalá aparezca el verdadero dueño"

El lotero coruñés que encontró el billete de la primitiva premiado en el mostrador de su administración ha dado por fin la cara. Sabe que si el despistado ganador no aparece en los próximos dos años él se quedaría con el bote de 4.722.337,75 euros. Aun así, confía en que alguien reclame el premio.

"No quería saber nada porque me quemaba en las manos"

Manuel Reija sale del anonimato y confiesa que todavía no se lo cree: "Yo estoy soñando, me está pasando una cosa imposible". Se topó en su administración con el boleto extraviado hace más de un año: "Lo pasé hasta tres veces y la máquina seguía emperrada en que el boleto tenía ese dinero".

Manuel lo encontró en el mostrador de la oficina en perfectas condiciones. Tras la sorpresa, no dudó y lo puso en conocimiento de la Delegación de Loterías: "No quería saber nada porque me quemaba en las manos".

Más de un año de investigación

Entonces comenzó la investigación, pero un año y casi tres meses después todavía sigue sin dueño. El resguardo aparició en una administración situada en pleno centro de la ciudad de A Coruña, curiosamente al otro lado de la ciudad donde se selló el boleto.

Conociendo tantos detalles, será difícil demostrar quién es el afortunado: "Ojalá apareciera el verdadero dueño del boleto", dice Manuel. Pero si en dos años no se da con él, el lotero cobraría los casi cinco millones de euros del premio.