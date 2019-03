La lluvia empieza a llegar a la Península pero no por mucho tiempo

La lluvia está llegando a rincones donde hacía más de un mes que no caía ni un sola gota. Los gallegos han vuelto a sacar los paraguas, un gesto extrañamente inusual este invierno.



El domingo se espera otro frente que dejará precipitaciones algo más abundantes en la cornisa cantábrica, el pirineo y el centro peninsular. En Valladolid el agua caída en las últimas horas también hacía mucha falta.

Donde de momento no llueve es en Barcelona o en Tenerife, donde no ha llegado ni una sola borrasca en lo que va de invierno. Tampoco llueve en Valencia, donde prefieren que se haga esperar un poco más. En cualquier caso, los chubascos de este fin de semana no son lo suficientemente abundantes ni duraderos para aliviar un tiempo que trae de cabeza a los agricultores y a los alérgicos. Una lluvia que esta vez es esperada y bien recibida, pero no que no durará mucho.