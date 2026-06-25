Efemérides de hoy 25 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 25 de junio?

El 25 de junio de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace público el acuerdo de culpabilidad que alcanzan con Julian Assange, fundador del medio “WikiLeaks”. El documento establece las siguientes condiciones jurídicas: Assange se declara culpable de conspiración para obtener y divulgar ilegalmente información de Defensa; la Fiscalía de EE. UU. acordó una sentencia de 62 meses de prisión; el tribunal reconoció de forma integra los 5 años y 2 meses que el activista y periodista pasó en la prisión británica de Belmarsh que computaron con la sentencia establecida; Assange debía dar instrucciones a WikiLeaks para destruir los remanentes de información clasificada no autorizada que estuviera en posesión de la organización. Al día siguiente, Julian Assange compareció en la corte penal federal de la isla de Saipán (Islas Marianas del Norte, estado libre asociado con estatus de autogobierno de EE. UU.) y se declaró culpable. Tras 14 años de persecución legal, Assange era un hombre libre.

Un 25 de junio, pero de 1994, Diego Armando Maradona juega su último partido con la Selección Argentina tras dar positivo en un control antidopaje. El fin del ‘pelusa’ portando la camiseta albiceleste fue en un partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 1994, la de Estados Unidos. Tras vencer 2 a 1 a Nigeria, la alegría argentina se vio truncada cuando la enfermera Sue Carpenter salió al terreno de juego, buscaba a Maradona, debía realizar una prueba de orina. El análisis fue claro, el futbolista dio en positivo en cinco variantes de efedrina, una sustancia prohibida por el reglamento médico de la FIFA. Como resultado, la Asociación de Fútbol Argentino retiró a Maradona de la concentración para evitar una sanción mayor. Un final muy agridulce para uno de los futbolistas más importantes de la historia.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de junio?

1786.- Francisco de Goya y Ramón Bayeu son nombrados pintores de cámara de Carlos III.

1792.- Comienza la medición del meridiano de París, origen del Sistema Métrico Decimal.

1983.- España deroga el uso del garrote vil.

1984.- Prince lanza su icónico álbum 'Purple rain'.

1998.- Microsoft lanza Windows 98.

2012.- Crisis económica mundial: España formaliza la petición de rescate de la banca a la Unión Europea.

2016.- Ataque terrorista de Al Shabab contra un hotel en Mogadiscio (Somalia), 35 muertos.

2017.- Al menos 140 personas calcinadas tras explotar un camión cisterna en Pakistán, durante el fin del Ramadán.

2021.- El policía Derek Chauvin, que asesinó al afroamericano George Floyd, condenado a 22 años de prisión.

2025.- España se niega a aumentar el gasto en defensa al 5 % como se pacta en la Cumbre de la OTAN de La Haya y Trump amenaza con represalias comerciales.

¿Quién nació el 25 de junio?

1922.- Antonio Bienvenida, torero español.

1903.- George Orwell, escritor británico.

1924.- Sidney Lumet, cineasta estadounidense.

1925.- John Briley, novelista y guionista estadounidense.

1942.- Manolo Otero, actor y cantante español.

1964.- Emma Suárez, actriz española.

1975.- Chenoa, cantante española.

¿Quién murió el 25 de junio?

1984.- Michel Foucault, filósofo francés.

1995.- William Layton, dramaturgo estadounidense.

1997.- Jacques Cousteau, oceanógrafo francés.

2009.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

2014.- Ana María Matute, escritora española.

2010.- José María Díez-Alegría, sacerdote jesuita y teólogo español.

2015.- Patrick Macnee, actor británico.

¿Qué se celebra el 25 de junio?

Hoy, 25 de junio, se celebra el Día Mundial del Vitíligo.

Horóscopo del 25 de junio

Los nacidos el 25 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 25 de junio

Hoy, 25 de junio, se celebra san Máximo de Turín.