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Noticias de hoy, jueves 25 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 25 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, jueves 25 de junio de 2026

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Los terremotos en Venezuela, las críticas de Trump a España o los mensajes de Zapatero, entre las noticias más destacadas de este jueves 25 de junio de 2026.

Terremotos

Venezuela ha sufrido dos terremotos: el la primera, de magnitud 7,2, y una réplica de 7,5 apenas 40 segundos después. Los seismos, registrado a poca profundidad, ha provocado una enorme destrucción, con numerosos edificios colapsados y graves daños en infraestructuras.

La presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretado el estado de emergencia y ha ofrecido un primer balance provisional: al menos 32 muertos y más de 700 heridos. No obstante, las cifras podrían aumentar, ya que aún no se han contabilizado los datos de La Guaira, la zona más devastada.

Trump critica a España

Donald Trump ha vuelto a cargar contra España desde el Despacho Oval durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En su intervención, también ha lanzado críticas hacia Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, en la antesala de los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El republicano insiste en que no puede confiar en España: "Estábamos decepcionados con Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, con España, (...) España es un auténtico desastre. España es terrible (...) Es que no quieren pagar nada".

Informe UDEF

Un nuevo informe de la UDEF señala que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros por gestiones en Bolivia a favor de una empresa peruana, además de dietas que alcanzaban los 10.000 euros diarios.

La Policía sostiene que estos pagos se habrían canalizado a través de un contrato simulado con una sociedad interpuesta.

WhatsApp con Gertrudis

Se han revelado mensajes de WhatsApp enviados por Zapatero a su secretaria, Gertrudis Alcázar, el pasado 15 de diciembre. En ellos comentaba la detención de Julio Martínez y otros asuntos, como la rueda de prensa de Leire Díez. El juez Calama le ha citado a declarar el próximo 21 de julio.

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Efemérides de hoy 24 de junio 2026: ¿Qué pasó el 24 de junio?

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Sociedad

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, jueves 25 de junio de 2026

Julian Assange

Efemérides de hoy 25 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 25 de junio?

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Un incendio obliga a confinar a 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Cataluña) y otro en Murcia deja seis heridos

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Un informe alerta de la "pobreza de tiempo" en España: el 67% de las madres y el 62% de los padres no tienen tiempo para descansar

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Málaga

Aparece el cadáver de un hombre en una playa de Fuengirola tras la noche de San Juan

Este mismo miércoles se daba el aviso de la desaparición de un hombre en la misma playa de Los Boliches. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Un joven con el móvil
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Un estudio advierte que la constante atención de los padres a sus dispositivos móviles podría influir negativamente en la seguridad emocional y relaciones sociales de sus hijos.

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