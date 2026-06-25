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OLA DE CALOR

Ni ventilador ni aire acondicionado: el truco para dormir mejor en las noches tropicales

El aumento de las temperaturas dificulta conciliar el sueño. Esta ola de calor conlleva noches tropicales donde la temperatura no baja de los 20º y noches tórridas donde la temperatura mínima es de 25 º

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Las noches superan los 25º y es difícil el descanso | Antena 3 Noticias

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Ángel Pinto
Publicado:

El calor nos afecta y mucho. En nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. Pero si soportamos el día, nos quedan las noches tropicales donde no bajamos de los 20 grados. También estamos sufriendo noches tórridas, en las que no se baja de los 25 grados.

Una "noche tropical" es un término meteorológico que se utiliza para describir aquellas noches en las que la temperatura mínima no desciende de los 20°C. Este fenómeno es cada vez más frecuente en España durante los meses de verano, especialmente en zonas costeras y áreas urbanas densas. Existen distintas categorías según el umbral de temperatura nocturna:

  • Noche tropical: La temperatura mínima no baja de los 20°C.
  • Noche tórrida (o ecuatorial): La temperatura mínima se mantiene igual o por encima de los 25°C.

Nos cuesta dormir y cada uno busca remedios. El aumento de estas noches cálidas dificulta la conciliación del sueño y la recuperación del cuerpo, cuya temperatura ideal para dormir ronda entre los 17°C y 19°C. Para combatir el calor y mejorar el descanso en estas situaciones, los expertos recomiendan ventilar la casa a primera hora de la mañana o durante la madrugada, mantener las persianas bajadas durante las horas de sol y usar ropa ligera

Para combatir el calor nocturno, enfría tu cuerpo y tu entorno. Toma una ducha tibia para bajar tu temperatura corporal, usa sábanas de algodón transpirable, ventila solo al amanecer o anochecer, y aplica el truco egipcio: rocía ligeramente tus sábanas con agua.

Trucos para dormir en noches tropicales

  • Enfriamiento corporal.
  • Evita la ducha muy fría; usa agua tibia para evitar el efecto rebote, donde tu cuerpo se activa y eleva su temperatura interior después.
  • Prendas y ropa de cama.
  • Duerme con pijamas sueltos y tejidos transpirables.
  • Mantén persianas y cortinas bajadas durante todo el día.
  • Abre las ventanas para crear corrientes cruzadas.
  • Reduce la ingesta de alcohol, café y bebidas azucaradas, ya que alteran el sueño y favorecen la deshidratación.

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