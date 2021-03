Las duras imágenes de cómo un rayo cae sobre 4 personas, que caen totalmente fulminadas

En el vídeo de la parte superior, cuyas imágenes son muy duras, se puede ver el momento en el que una cámara de seguridad capta cómo cuatro hombres se refugian de una tormenta eléctrica bajo un árbol en la India. En un momento, el rayo impacta directamente en el arbusto y los cuatro caen fulminados.

Otros casos

Aunque es poco habitual, este caso no ha sido un hecho aislado. En agosto del año pasado, murieron 9 niños tras caerles un rayo cuando jugaban un partido de fútbol en Uganda. Los menores, de entre 13 y 15 años, fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica cuando practicaban este deporte en la ciudad de Arua, al noroeste del país.

También unas cámaras de seguridad fueron las que grabaron en agosto de 2019 el momento en el que un rayo cayó al lado de un hombre que estaba caminando hacia su coche mientras sujetaba un paragua. Ocurrió en el condado de Horry, en Carolina del Sur, y el protagonista del incidente, Romulus McNeill, aseguró después haber sentido una sacudida cuando el rayo cayó a su lado: "Vi la luz. Intenté salir de allí como el 'correcaminos'. No quiero que eso le pase a nadie más. Fue una locura". A pesar de no sufrir ningún daño, el hombre asegura que no volverá a salir a la calle durante una tormenta.

Cómo protegernos

Por eso, es importante tener en cuenta que nunca debemos refugiarnos bajo los árboles. Su peligrosidad reside en que actúan como pararrayos. Lo más seguro, si estamos en la calle, es permanecer dentro de un vehículo con las ventanas cerradas.