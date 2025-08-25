Vídeo: La incansable lucha de los bomberos para mitigar las imponentes llamas en Avión, Ourense

La provincia de Ourense, que tiene activa la Situación 2, ha registrado un nuevo incendio forestal en el municipio de Avión, en concreto, en la parroquia de Nieva.

El fuego en esta localidad orensana, se declaró minutos después de las 17 horas de la tarde y por el momento, ya ha calcinado 20 hectáreas. Para su extinción se han movilizado un técnico, cuatro agentes, seis brigadas, cuatro motobombas, dos palas, cinco helicópteros y cinco aviones.

Con este último foco, son tres los incendios que permanecen activos en Galicia. Uno de ellos es el de Chandrexa de Queixa, que evoluciona de manera favorable con un solo foco por estabilizar. También se ha dado por controlado el de Carballeda de Valdeorras, que llegó a quemar 100 hectáreas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.