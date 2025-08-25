La escasez de fuentes en Sevilla deja secos a vecinos y turistas: "¿Por qué es tan difícil conseguir agua sin tener que pagar por ella?"

El calor en Sevilla este verano no da tregua, y el agua fresca, en cambio, parece haberse esfumado. Con las temperaturas subiendo por encima de los 40 grados, las fuentes públicas, que en otros tiempos eran un oasis en medio de la ciudad, son cada vez más difíciles de encontrar.

En pleno centro histórico, donde turistas y locales se mezclan en las calles, la escasez de fuentes es especialmente visible. Las pocas que quedan a menudo están fuera de servicio o, directamente, han desaparecido. "Hace unos años, podías encontrar una fuente de agua casi en cada esquina, pero este año parece que hay que hacer una búsqueda para encontrar una", comenta José, un sevillano que recorre la ciudad en busca de alivio.

La situación se ha vuelto aún más urgente con el aumento de las temperaturas. En barrios como Triana o Los Remedios, los vecinos no entienden cómo, en pleno siglo XXI, todavía se luchan por tener acceso a una fuente de agua potable en condiciones. "¿Por qué es tan difícil conseguir agua sin tener que pagar por ella? No todo el mundo puede permitirse comprar botellas de agua todo el tiempo", se queja Laura, vecina de la zona.

No dan soluciones

El Ayuntamiento, consciente del problema, asegura que está trabajando en un plan para renovar y aumentar el número de fuentes públicas. Sin embargo, muchos sevillanos temen que este plan llegue demasiado tarde, ya que la escasez se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para aquellos que pasan horas en las calles al sol.

Mientras tanto, la ciudad sigue siendo un caldero bajo el sol de Andalucía, y las fuentes continúan siendo una especie en peligro de extinción. Algunos ciudadanos ya han propuesto soluciones, como instalar más fuentes en plazas y parques o incluso crear una app que permita localizar las fuentes operativas en tiempo real.

Hasta que las promesas del Ayuntamiento se materialicen, los sevillanos siguen haciendo malabares para hidratarse sin tener que pagar por ello. Porque, al final, con tanto calor, una fuente de agua fresca es lo único que realmente importa.

