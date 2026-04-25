Largas colas de inmigrantes en Barcelona para conseguir la documentación necesaria para su regularización

Este sábado se han vuelto a ver largas colas a las puertas de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) Monumental de Barcelona, la única abierta hoy en la ciudad para solicitar la documentación necesaria para el proceso de regularización de inmigrantes.

Ha sido una jornada tranquila, en contraste con los incidentes y momentos de tensión que se vivieron ayer en esta misma oficina. La gran cantidad de gente que se aglomeró en busca de su documento obligó a la policía a intervenir.

Hoy, para evitar que se repitiera esta situación, se ha implementado un sistema de tickets para organizar el acceso. Todos aquellos que tenían un ticket tenían garantizado poder realizar su trámite. Pero, para conseguir ese turno, han tenido que pasar horas y horas a la intemperie.

"Llegamos a las 22.30 h del jueves y el viernes por la mañana nos dieron este ticket para venir hoy", asegura una de las personas que esperan. Es el caso de la mayoría de quienes este sábado han conseguido realizar su trámite durante las 12 horas de apertura de la oficina.

Sin embargo, otros muchos no han tenido la misma suerte. Han acudido a primera hora a la oficina en busca de una cita y, en cuestión de minutos, se han agotado. Muchos solicitantes se han quedado sin ella y tendrán que volver a probar suerte el lunes.

A3Noticias ha hablado con varios de ellos mientras esperaban, y todos coinciden en que este "sacrificio", dicen, vale la pena para conseguir un trabajo y una vida digna.

Es a lo que aspira Karina, tras casi dos años viviendo en nuestro país. "He tenido que trabajar en negro", asegura, debido a su situación irregular en España. Una situación que viven miles de inmigrantes y a la que la regularización promete poner fin.

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