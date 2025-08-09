Unos ladrones roban una piscina desmontable: vaciaron los 9.000 litros de agua que contenía y se llevaron la estructura

Un robo inusual ha acabado con la tranquilidad de la Horta de Lleida, una zona residencial conocida por su ambiente familiar. Lo que en un principio parecía ser un fin de semana normal, se convirtió en una escena digna de película para una pareja que reside en esa zona.

Dicha pareja, cuando se dirigían a su chalet, vivieron una situación sorprendente: el espacio donde antes estaba su piscina desmontable estaba vacío. En ese espacio no había rastro de la estructura. Sin embargo, el césped estaba empapado por miles de litros de agua que habían sido vertidos sin contemplación.

Esta escena, surrealista y casi absurda, dejó a los propietarios en estado de shock, incapaces de comprender cómo alguien pudo llevar a cabo el robo sin ser vistos.

La piscina robada no era pequeña. Con unas dimensiones de cuatro metros de largo, dos de ancho y ochenta centímetros de altura, había sido instalada para que los hijos del matrimonio pudiesen disfrutar de un baño en verano sin necesidad de desplazarse.

Según el diario local Segre, los ladrones no improvisaron, sino que llevaron a cabo una operación meticulosa: primero, desmontaron pieza por pieza, vaciaron los 9.000 litros de agua sobre el césped del jardín, y por último, retiraron cada componente sin dejar huellas visibles.

Este robo, tan sumamente preciso, sugiere un conocimiento previo del terreno y una planificación que desafía la lógica de los robos convencionales.

No obstante, este hurto no es una novedad para la familia. El pasado año, ya sufrieron un robo similar que les obligó a reemplazar su piscina. Curiosamente, la estructura sustraída recientemente era idéntica al modelo que habían adquirido tras el primer incidente.

El robo de la piscina no iba a ser el único en esa urbanización. Los ladrones intentaron acceder a la vivienda de al lado pero, afortunadamente, la alarma anti intrusión instalada en esa propiedad se activó a tiempo. Tras activarse la alarma, los ladrones abandonaron el lugar.

Ese segundo intento de hurto ha provocado miedo entre los vecinos de la Horta que, ahora se preguntan si se trata de una banda organizada.

Desaparece una piscina de 10.000 litros en Benicarló

Con el comienzo del verano, a una vecina de Benicarló le robaron su piscina. Tal y como la víctima denunció, alguien sustrajo la piscina desmontable que estaba llena de agua y lista para usarse. Dicha piscina tenía una capacidad de más de 10.000 litros y estaba situada en una finca de su propiedad.

La piscina, de 5,5 metros de largo por 2,7 de ancho y 1,2 de profundidad, iba a estrenarse a principios del mes de junio. Según relata la afectada, su marido había estado días antes en la finca regando el césped y dejando la piscina lista y llena. La sorpresa llegó justo el día que se iba a estrenar: un vecino contactó con ellos para preguntar si les habían entrado a robar ya que no vio la piscina.

Tras los hechos, la familia interpuso una denuncia e hizo un llamamiento por si alguien vio la piscina. Asimismo, declaran que la piscina robada tuvo un valor de unos 800 euros y carece de escalera y de una de sus patas, lo que puede facilitar su identificación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com