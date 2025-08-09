Noticias de hoy, sábado 9 de agosto de 2025

Incendio Mezquita-Catedral de Córdoba

El techo de la capilla donde se originó el incendio de pasada noche ha afectado a la capilla contigua, lo que ha hecho que colapsara. Las autoridades siguen investigando las causas con la reapertura del templo, sospechan que habría sido un cortocircuito o una batería. El templo ha reabierto al público esta mañana.

Incendios en España

El fuego en Aranjuez obliga a desalojar a 40 personas y el de San Bartolomé de Pinares se sitúa en nivel 2 de peligrosidad. En Ávila y Cáceres decenas de viviendas han tenido que ser desalojadas por los incendios que se declaraban este viernes. El fuego que más preocupa es el de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares.

Ola de calor

Las altas temperaturas mantienen en aviso este sábado a trece comunidades españolas, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados. La alerta es roja para la isla de Gran Canaria.

Reunión de Putin y Trump

Volodímir Zelenski asegura que no cederá suelo ucraniano tras las declaraciones de un posible intercambio de territorios. El encuentro previsto entre Trump y Putin se realizará sin la presencia del mandatario ucraniano aún habiendo precisado este en numerosas ocasiones su deseo de asistir.

80 años de la bomba de Nagasaki

La ciudad nipona ha celebrado un minuto de silencio para recordar uno de los eventos más violentos y duros de la Segunda Guerra Mundial. Hace unos 80 años, la ciudad japonesa de Nagasaki era el último escenario bélico en el frente del Pacífico.

