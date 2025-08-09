Noticias de hoy, sábado 9 de agosto de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 9 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Incendio Mezquita-Catedral de Córdoba

El techo de la capilla donde se originó el incendio de pasada noche ha afectado a la capilla contigua, lo que ha hecho que colapsara. Las autoridades siguen investigando las causas con la reapertura del templo, sospechan que habría sido un cortocircuito o una batería. El templo ha reabierto al público esta mañana.

Incendios en España

El fuego en Aranjuez obliga a desalojar a 40 personas y el de San Bartolomé de Pinares se sitúa en nivel 2 de peligrosidad. En Ávila y Cáceres decenas de viviendas han tenido que ser desalojadas por los incendios que se declaraban este viernes. El fuego que más preocupa es el de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares.

Ola de calor

Las altas temperaturas mantienen en aviso este sábado a trece comunidades españolas, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados. La alerta es roja para la isla de Gran Canaria.

Reunión de Putin y Trump

Volodímir Zelenski asegura que no cederá suelo ucraniano tras las declaraciones de un posible intercambio de territorios. El encuentro previsto entre Trump y Putin se realizará sin la presencia del mandatario ucraniano aún habiendo precisado este en numerosas ocasiones su deseo de asistir.

80 años de la bomba de Nagasaki

La ciudad nipona ha celebrado un minuto de silencio para recordar uno de los eventos más violentos y duros de la Segunda Guerra Mundial. Hace unos 80 años, la ciudad japonesa de Nagasaki era el último escenario bélico en el frente del Pacífico.

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Whitney Houston

Sociedad

¿Cómo proteger ti casa del fuego forestal?

El fuego se combate antes de que llegue: así se protegen las casas de las llamas

Piscina

Unos ladrones roban una piscina desmontable: vaciaron los 9.000 litros de agua que contenía y se llevaron la estructura

Algas
Cantabria

El Ayuntamiento de Noja inicia la retirada del alga invasora asiática que ha cubierto varias playas

Bomberos en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Mezquita Córdoba

Se hunde una parte del techo de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

Soterramiento de la A5 comienza una nueva fase cerrando el acceso al túnel de la M-30
Obras en la M-40

Cortado el tráfico en la M-40 para instalar una pasarela peatonal entre Villa y Puente de Vallecas

La M-40 permanecerá cortada hasta las 21:00 horas de hoy para colocar una pasarela ciclista y peatonal que permita conectar Villa y Puente de Vallecas.

Miembros de la Policía Local durante el incendio en las proximidades de Las Navas del Marqués
Incendios

Última hora de los incendios en España, en directo: El fuego en Aranjuez obliga a desalojar a 40 personas y el de San Bartolomé de Pinares se sitúa en nivel 2 de peligrosidad

En la madrugada de este viernes se ha declarado un incendio en Aranjuez. Sigue aquí la última hora sobre los incendios en España.

Whitney Houston

Efemérides de hoy 9 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 9 de agosto?

Toro port sagunt

Vídeo: Estas son las imágenes del momento en el que un toro deja herido a un embolador en Port de Sagunt

tiroteo sevilla

Así ha sido el tiroteo que ha dejado una víctima mortal en Sevilla

