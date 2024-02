El surrealista atraco con 'streptease' incluido de un hombre vestido de mujer en una joyería en Baena: "¡Quítatelo todo!"

El vídeo es para verlo en bucle. Parece sacado de una película de Berlanga. Tras el escaparate de la joyería varios testigos graban, mientras una voz le va dando indicaciones al presunto ladrón, "¡quieto ahí!". El personal del comercio consiguió cerrar la puerta y dejar encerrado al asaltante en el interior. Lo llaman a través del cristal con el típico 'toc toc', como si fuera un pez en un acuario, y la voz le ordena "¡suelta todo lo que tengas en los bolsillos!". El caco, muy obediente, cumple con las exigencias, "suelta el bolso, quítate el gorro". El delincuente había perpetrado el robo vestido de mujer, con su bolso y todo.

Brotan las risas entre los testigos cuando, junto al gorro de lana con pompón, el ladrón también se despoja de la larga peluca que le cubría la calva. Pero el estriptis continúa, "¡quítatelo todo!" le ordena. Ante la atenta mirada de los curiosos y con las manos en alto, el ladrón cazado, se resigna y obedece.

Bajo la bata que llevaba puesta, el peculiar atuendo del delincuente sigue sorprendiendo al público, ahora, con un sujetador negro relleno de papeles. "Que te lo quites... y lo que tienes debajo del pantalón también" le exhorta. De rodillas, y con el sostén aun puesto, el hombre extrae de la entrepierna lo que parece una toalla.

El ciudadano le sigue dando órdenes, le exige que se tumbe boca abajo con las manos a la vista. Hoy ya sabemos que quien le da las indicaciones es un agente de la autoridad, un miembro de la Guardia Civil de Baena.

De nuevo surgen risas, y se escucha en la grabación una frase que resume la estrafalaria escena a la perfección, "¡esto es lo más grande!", una expresión muy andaluza que se emplea cuando se presencia algo insólito.

Llega la Policía Local de Baena y la Guardia Civil, poniendo orden al espectáculo "hacer el favor, no grabéis, vale" solicita uno de los agentes locales a los espectadores, pero como el circo era tan tentador pocos guardaron el móvil. El presunto ladrón abochornado gritaba "no me muevo, no me muevo" mientras era detenido por cuatro agentes y trasladado a dependencias policiales. Fin del video, fin del show.

Todo ocurrió el miércoles a plena luz del día, sobre las 10 y media de la mañana, en una calle del centro de Baena llena de gente. Ya desde el planteamiento el atraco no iba a ser muy discreto. Pero el caco no se podía imaginar que su robo frustrado, con estriptis incluido, se iba a hacer viral.

El revuelo en la localidad cordobesa continúa al día siguiente, testigos de la insólita escena recuerdan entre risas lo ocurrido a Antena3 Noticias. "Nunca han entrado a una joyería a robar de esa manera, él disfrazado de mujer", hace memoria un vecino de Baena.

Un comerciante de la misma calle cuenta a Antena3 Noticias cómo ayudó a encerrar al ladrón, "sentí gritos, salió la dependienta diciendo socorro que me están robando, luego salió otra chica que es la dueña, y entre otro chaval y yo, trincamos la puerta para que no pudiera salir y luego la dueña echó la llave", relata.

De las risas al susto

A pesar de la pintoresca escena de burlesque que ha generado este atraco frustrado, la situación no carecía de peligrosidad.

El presunto ladrón iba armado con un cuchillo, “les amenazó con un arma blanca de 15 centímetros, las amenazó de muerte, les pegó... afortunadamente una de las chicas pudo salir y pedir auxilio”, asegura Antena3 Noticias la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano. “Intentó agredir a la otra chica que quedo dentro de la joyería, pero tuvo la oportunidad de salirse y dejar al ladrón dentro” comenta la primera edil de Baena.

De hecho, quien le da las indicaciones al delincuente a través del escaparate es un Guardia Civil de la comandancia de Baena, que trata de asegurarse que no lleva más armas antes de que se procediera a la detención, según confirma Serrano.

La alcaldesa asegura, además, que el detenido cometió el asalto de forma violenta y que ambas trabajadoras del comercio, tanto la dependienta como la propietaria, resultaron heridas leves, una de ellas tiene una costilla rota y la otra recibió varios golpes. Las víctimas, "están psicológicamente bastante afectadas porque la situación vivida fue muy dura, muy violenta", añade María Jesús Serrano.

Según relata Serrano a Antena 3 Noticias, el caco fingió una caída y cuando el personal de la joyería fueron a ayudarle comenzó el asalto con un fuerte forcejeo. El detenido cuenta con antecedentes penales y no es vecino de la localidad cordobesa de Baena

