Cortado el tráfico en la M-40 para instalar una pasarela peatonal entre Villa y Puente de Vallecas

La M-40, a su paso por Puente de Vallecas, aísla al barrio de Palomeras Sureste. Para solucionar esta situación, este fin de semana han comenzado unas obras en dicha autopista.

Por tanto, los conductores que tengan previsto circular por Madrid o por otras carreteras de la comunidad, también tendrán que tener en cuenta la duración de los desplazamientos ya que, debido a las obras, pueden producirse retenciones o atascos, así como la decisión de tomar itinerarios alternativos. Concretamente, los conductores que tuvieran pensado pasar por la M-40 tendrán que tomar otro itinerario.

La autovía de circunvalación de la capital permanece cortada en un tramo de aproximadamente tres kilómetros entre los enlaces con la M-31, a la altura del camino de El Pozo del Tío Raimundo, y la A-3. El motivo del corte es la colocación de una pasarela peatonal y ciclista entre los distritos de Villa y Puente de Vallecas. Estos trabajos comenzaron alrededor de las 23:00 horas de ayer y son incompatibles con la circulación de vehículos.

El corte de la M-40 se mantendrá hasta las 21:00 horas de este sábado, tal y como ha indicado el Ayuntamiento de Madrid, que junto con la Dirección General de Tráfico (DGT) han diseñado itinerarios alternativos a este cierre. Para los conductores que vayan desde el sur a tomar la A-3, se recomienda coger la M-31 y conectar con la autovía de Valencia más adelante. Por el contrario, los que van desde el norte, lo aconsejable es tomar la A-3 para evitar el tramo de la M-31 que esté cortado. Para desplazamientos locales, la M-45 y la M-30 pueden funcionar como alternativas válidas.

No obstante, si se decide tomar la M-30 hay que tener clara una circunstancia importante: las obras de ejecución de Parque Ventas pueden derivar en aglomeraciones y atascos puntuales. Desde finales de junio, las máquinas y los operarios están desplegados en la calzada y hay restricciones de paso y limitaciones de velocidad.

Cortes de tráfico en la A-5

También hay restricciones de paso en la A-5 a la altura de Batán. En esta zona, los trabajos de soterramiento de la vía de gran capacidad mantienen desvíos y distintos cortes. El pasado jueves., se puso en funcionamiento un nuevo desvío de tráfico en la zona sur desde Sanchorreja (kilómetro 5,1 en la A-5) hasta el nuevo baipás del enlace con Batán.

Los vehículos pueden cruzar de Lucero a Batán y acceder a la A-5 tanto por la calle de Carlina como por la de Villagarcía, según trasladó el Ayuntamiento, que mantendrá hasta finales de mes la clausura del túnel que conecta la A-5 con el subterráneo de la M-30 bajo la avenida de Portugal en sentido entrada a la ciudad que comenzó el pasado 18 de julio.

Restricciones al tráfico en Chamartín

Las restricciones al tráfico habitual se repiten en la zona de las Cinco Torres de Chamartín, donde se está soterrando un tramo del paseo de la Castellana. Con el objetivo de facilitar la circulación, el Ayuntamiento recomienda diversos itinerarios alternativos. Para los conductores que vayan hacia la M-607 desde Cuzco se aconseja tomar las calles de Sor Ángela de la Cruz y Valle de Mena hasta la avenida de la Ilustración. Desde la Plaza de Castilla se sugiere ir por la Avenida de Asturias y Ginzo de Limia y desde Castellana con Monforte de Lemos se puede optar por seguir por esta avenida hasta Ginzo de Limia.

Para las entradas a la capital desde la M-607 se recomienda acceder por la avenida de la Ilustración y Monforte de Lemos o por Ginzo de Limia, Avenida de Asturias y Plaza de Castilla. Si se quiere ir hacia la A-1 o la M-11 se puede ir desde Cuzco por la avenida de Alberto Alcocer y Costa Rica, o desde la plaza de Castilla por las calles de Mateo Inurria, Caídos de la División Azul, Cuesta del Sagrado Corazón o Pío XII. Los conductores que lleguen desde el sur de la M-30 podrán utilizar la salida del túnel de Pío XII o los desvíos por Pío XII y la avenida de Alberto Alcocer hasta Cuzco.

Obras en otras carreteras

Los conductores también encontrarán obras en otras vías en el entorno de la capital. En sentido salida ciudad, parte del carril derecho de la autovía de Toledo (A-42) está ocupado por obras del Canal de Isabel II, mientras que en diferentes tramos de la M-50 se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación del firme y de impermeabilización de estructuras. Por el momento, en la M-607,continúan las obras de construcción del tercer carril entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, con ocupación de la vía y velocidad limitada.

También incidencias en el transporte público

Estas importantes obras que se están desarrollando en la capital durante este verano también afectan al metro. La línea 6 continuará cortada durante todo este mes entre Moncloa y Méndez Álvaro. Sin embargo, se prevé que abra el 6 de septiembre y será ese día cuando se cierre el trazado opuesto: de Legazpi a Moncloa. Esta clausura, en principio, se va a prolongar hasta el 31 de diciembre.

El servicio de Cercanías también tiene obras en marcha en Madrid. Las más reseñables son las que se están ejecutando para mejorar el túnel de Sol, lo que lo mantiene cortado entre las estaciones de Chamartín y Atocha desde el 19 de julio. Los trabajos también han obligado a clausurar la estación de Sol con afecciones a las líneas C-3 y C-4, situándose las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10 como alternativas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com