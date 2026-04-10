Kaio Amaral, condenado por el caso Samuel Luiz, investigado por una presunta agresión en la cárcel

Lo declaró ante la policía, en el juicio, y su abogado lo repitió por activa y por pasiva en sus intervenciones ante la prensa: Kaio Amaral aseguró no haber participado en la paliza que le costó la vida a Samuel Luiz. Sin embargo, la sentencia consideró probado lo contrario y lo señaló como uno de los implicados directos en la agresión mortal.

Así lo determinó la Audiencia Provincial de A Coruña, que lo condenó a 20 años y medio de prisión. El tribunal concluyó que, además de intervenir en el brutal asesinato a golpes del joven, también participó en el robo de su teléfono móvil tras la agresión. Los recursos presentados por la defensa no modificaron el fallo: el Tribunal Supremo ratificó la condena, por lo que Amaral cumple actualmente su pena en el centro penitenciario de Monterroso, en Lugo.

El crimen de Samuel Luiz y el agravante de homofobia

El asesinato de Samuel Luiz conmocionó a la sociedad española en julio de 2021 y generó una oleada de protestas y condenas públicas. El joven, de 24 años, fue víctima de una agresión grupal a la salida de una discoteca en el paseo marítimo de A Coruña. La violencia de los hechos, su carácter colectivo y la motivación que los desencadenó, impactaron profundamente en la opinión pública.

En el banquillo de los acusados se sentaron varios jóvenes. Algunos de ellos, menores de edad en el momento de los hechos, alcanzaron acuerdos judiciales y cumplieron condena en centros de menores. Otros cinco, que superan los 18, fueron juzgados en un proceso en el que las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de los presentes resultaron determinantes y especialmente duros. Finalmente, dos de los acusados fueron absueltos, mientras que los restantes recibieron condenas que, en conjunto, suman alrededor de 60 años de prisión.

Uno de los elementos clave del caso fue la consideración de un agravante de homofobia. Según quedó acreditado durante el juicio, Diego Montaña, quien inició el ataque, profirió insultos de carácter homófobo a la víctima. En la sentencia se recoge que actuó movido por su rechazo hacia la orientación sexual que atribuía a Samuel, lo que incrementó la gravedad penal de los hechos. Los otros implicados, Diego Freire y Kaio Amaral, se sumaron posteriormente a la agresión.

Incidentes en prisión y nueva investigación

En la actualidad, Amaral vuelve a estar en el foco tras verse implicado en un incidente dentro de la prisión de Monterroso. Según ha publicado El Ideal Gallego, el interno estaría siendo investigado por un presunto delito de lesiones tras una pelea ocurrida en el centro penitenciario. El caso se encuentra en fase de instrucción.

Además, no sería el único episodio en el que se ha visto involucrado en los últimos meses. Distintas informaciones apuntan a que habría participado en varios altercados dentro presión. En el incidente más reciente, el otro recluso incluso habría precisado atención médica, lo que motivó la apertura de diligencias para esclarecer lo sucedido.

Por ahora, las actuaciones judiciales continúan su curso, aunque todo apunta a que no ha recibido sanciones hasta el momento.

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