Un juzgado retira la pensión alimenticia a unos hijos por negar "el saludo y la mirada" a su padre

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia ha declarado en sentencia la extinción de la pensión alimenticia a unos hijos, ya mayores de edad que estaba a cargo de su padre. El motivo ha sido la falta de relación entre ellos, a pesar de que se ha argumentado que el padre ha intentado restablecer el contacto y que son los hijos quienes "lo rechazan de pleno".

En la sentencia emitida el juzgado afirma haber intentado encontrar motivos coherentes y con fundamento para que ambos "nieguen el saludo y la mirada a su progenitor", pero no lo ha conseguido.

Presentación de la demanda por parte del padre

La demanda de modificación fue presentada por el padre en noviembre de 2011. Los motivos presentados son la falta de relación "relevante e intensa". A su hija hace más de tres años que no le ve ni conoce sus estudios o dedicación y con su hijo más de un año que no tiene contacto, de acuerdo con lo defendido por la parte demandante. Además, el padre se encuentra en situación de desempleo y el rendimiento académico de los hijos es bajo.

'Economist & Jurist' informa en su web que el juzgado ha declarado: "ha quedado acreditado (…) que ambos hijos, no es que no tengan relación con el padre, que no tienen, sino que no quieren saber nada de él".

Los dos hijos negaron tener relación con él al ser interrogados y también admitieron los intentos de aproximación del padre. Tampoco tendrían relación con su abuela, que llegó a España en 2017 y a la que apenas han visto. También se utilizaron como prueba los mensajes de WhatsApp entre las partes.

Otros casos de retirada de la pensión alimenticia

En España se han dado otros casos en los que un juzgado ha permitido a uno de los progenitores dejar de abonar esta ayuda a sus hijos o hijas debido a que estos no han tenido buenos resultados en sus estudios o no han buscado empleo para mantenerse al llegar a determinada a edad. Uno de estos ejemplos sucedió en Albacete en 2018 con una joven de 24 años.