La furgoneta que lucha contra la brecha digital entre los mayores gallegos

Que la tecnología no entiende de edad es algo que ya nadie discute, y mucho menos después de ver el éxito de la última edición del Enredando Tour 'Amtega'. Se trata de un aula informática sobre ruedas, impulsada por Cruz Roja en colaboración con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, que esta semana ha puesto el broche de oro a su recorrido de 2026 en A Estrada, Pontevedra.

Más de 240 personas mayores de 55 años han perdido el miedo a las pantallas y le han ganado la partida a la brecha digital en esta última jornada. Aunque a lo largo de todo su recorrido, la iniciativa ha permitido acercar las herramientas digitales a más de 1.300 mayores, sobre todo, de núcleos rurales. Una de ellas es María, que al salir de esta furgoneta comentaba orgullosa: “Me daba mucho miedo cuando el teléfono me ponía que tenía que actualizar, no me atrevía, y ahora aquí ya me han explicado cómo tengo que hacerlo”.

Una iniciativa para acabar con la brecha digital

Desde su salida en Vilar de Barrio, en Ourense, esta furgoneta ha sumado casi 2.400 kilómetros de ruta. Equipada con todo tipo de dispositivos —desde móviles y tablets hasta gafas de realidad virtual y altavoces inteligentes—, la intención de esta aula digital móvil es convertir la plaza principal del lugar al que llega en un punto de encuentro y conocimiento.

Lo han hecho ya en 21 localidades en esta gira, en lugares en los que el entorno rural y la edad suelen ser las barreras más importantes de cara a la tecnología. De esta forma se pretende acercar y facilitar. Sin vergüenza ni miedo. Acercando la tecnología “a casa”, a los lugares en los que los mayores se sienten más seguros. “Las posibilidades que nos ofrece la furgoneta de Enredando son muy elevadas porque nos permite llegar a entornos rurales, pequeños y agradables para sus vecinos”, explica Trini de Lorenzo, de Cruz Roja.

Los talleres, impartidos por personal especializado y voluntariado de Cruz Roja, se han adaptado a todos los niveles. Quienes apenas tocaban un teléfono inteligente han aprendido a hacer compras en línea con tranquilidad o a manejar la banca electrónica de forma segura, algo fundamental ya no solo por comodidad, sino de cara a poder detectar posibles fraudes en la red.

Más de 7.000 kilómetros por Galicia

Para aquellos que ya están un poquito más avanzados, la experiencia ha ido un paso más allá, permitiéndoles experimentar con la inteligencia artificial o ver en primera persona cómo funciona la realidad virtual. La experiencia ha sido de lo más enriquecedora para quienes veían estos dispositivos como algo fuera de su alcance.

Con el cierre de esta edición, el balance de sus cuatro giras no deja lugar a dudas: más de 1.300 participantes, 83 municipios visitados y más de 7.000 kilómetros a sus espaldas demostrando que nunca es tarde para "enredarse" con la tecnología.

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