Detenido en Fuerteventura un atracador que usaba un disfraz de monja para robar en restaurantes

La Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta desarrollada junto a la Policía Local de La Oliva, ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza continuados.

Los hechos sucedieron en diversos establecimientos situados en el norte de Fuerteventura, una zona turística muy concurrida donde el caso ha causado gran expectación debido a la peculiar vestimenta que utilizaba el delincuente para burlar a la justicia.

Un camuflaje insólito

Según ha señalado la Comandancia de Las Palmas, el sospechoso diseñó una estrategia muy metódica. Con el objetivo claro de sortear los sistemas de videovigilancia y dificultar su identificación, el arrestado recurría de manera premeditada a diferentes prendas de camuflaje, llamando la atención el uso parcial de un disfraz de religiosa con el que ocultaba su rostro y trataba de pasar desapercibido por las calles del municipio majorero.

Los asaltos sucedían de forma sistemática durante la noche, entre los meses de junio y septiembre. El modus operandi consistía en estudiar previamente los locales de hostelería para, una vez cerrados al público, destrozar los accesos principales empleando un mazo. Una vez en el interior, el individuo operaba con calma durante horas. Su botín principal incluía dinero en efectivo de las cajas registradoras, dispositivos electrónicos como tabletas, teléfonos móviles, televisores y bebidas alcohólicas.

Huida y puesta a disposición judicial

La investigación se precipitó a raíz de las múltiples denuncias interpuestas por los empresarios, lo que permitió al Puesto Principal de Corralejo estrechar el cerco sobre el sospechoso. El punto de inflexión se produjo cuando las patrullas conjuntas sorprendieron in fraganti al ladrón dentro de un local.

Una vez descubierto en acción, el detenido huyó a la desesperada hacia las plantas superiores del edificio. En su intento por escapar de la acción policial, se precipitó al vacío desde una altura aproximada de cinco metros, momento en el que fue rápidamente interceptado, reducido y detenido.

Durante la intervención, las autoridades lograron recuperar dispositivos electrónicos, cajas registradoras y bebidas alcohólicas, valorados en unos 600 euros. No obstante, la cuantía total de los perjuicios asciende a 10.000 euros si se suman los daños materiales causados en las puertas y en el mobiliario. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.