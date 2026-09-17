Se fuga un preso condenado por asesinato durante una salida programada en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra buscan a un preso de la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, que se ha fugado este jueves mientras participaba en una salida programada junto a otros internos y educadores. El hombre tiene 52 años y cumple condena por asesinato.

La fuga se ha producido alrededor de las 14.00 horas, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press. El grupo había realizado una parada para comer en un restaurante situado en la zona de les Gavarres, en Tarragona, momento que habría aprovechado el interno para escapar.

Habría escapado por una puerta de emergencia

Según la información disponible, el preso habría ido al baño durante la comida y desde allí habría conseguido abandonar el establecimiento a través de una puerta de emergencia.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han confirmado la fuga y han explicado que el hombre ya había participado anteriormente en este tipo de salidas programadas. Por este motivo, en principio, no se había apreciado un riesgo que impidiera su participación en la actividad.

El interno se encontraba cumpliendo condena en el centro penitenciario de Mas d'Enric, situado en el municipio tarraconense de El Catllar.

Los Mossos mantienen abierta la investigación

Tras conocerse la desaparición del preso, los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha un dispositivo para tratar de localizarlo.

Fuentes del cuerpo policial han explicado que durante aproximadamente tres horas se llevó a cabo una búsqueda activa, aunque los agentes no consiguieron dar con su paradero.

Después de este primer dispositivo, el caso ha quedado en manos de los investigadores de los Mossos d'Esquadra, que continúan trabajando para esclarecer la fuga y localizar al interno.