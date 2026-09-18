Efemérides de hoy 18 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 18 de septiembre?

El 18 de septiembre de 2014, Escocia vive una jornada histórica que determinará su futuro, sus ciudadanos votan vía referéndum su permanencia dentro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Con la pregunta “¿Debería Escocia ser un país independiente?”, los escoceses salen a las urnas decididos a dar respuesta al sufragio: un 84,59% de los electores convocados depositó su decesión, el mayor índice de participación electoral desde la instauración del derecho a voto universal en el país. El “No” se impone frente a la causa independentista, el 55,3% (2.001.926) de los votos cerró definitivamente el debate. Escocia no sería un país independiente y compartiría el mismo destino que Inglaterra, Gales y el Norte de Irlanda les deparara.

Un 18 de septiembre, pero de 1970, fallece el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix a los 27 años. El informe forense determina que el artista se ahogó con su propio vómito tras sufrir una sobredosis por barbitúricos. Hospedado en el Hotel Samarkand de Londres (Reino Unido), Hendrix mezcló junto al alcohol nueve pastillas de un potente somnífero prescrito a su pareja Monika Dannemann. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital St Mary Abbot, los médicos no pudieron hacer nada por el músico. Con tan solo tres discos de estudio, Hendrix era un ícono en el mundo del rock, tras su muerte transmutaría en leyenda. Su muerte prematura es una de las que consolidó el mito cultural del “Club de los 27”, formado por músicos que también fallecieron con su misma edad, tales como Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison y, más adelante, Kurt Cobain.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de septiembre?

1793.- Colocación de la primera piedra del Capitolio de Washington.

1810.- Se constituye en Santiago de Chile una Junta, presidida por Mateo de Toro Zambrano, que proclama un Gobierno autónomo dentro de la monarquía española.

1921.- El líder rebelde marroquí Abd el Krim proclama la independencia de la República del Rif.

1931.- El Ejército japonés ataca la región china de Manchuria sin apenas oposición.

1947.- Nacimiento oficial de la CIA (Central Intelligence Agency), creada por una orden del presidente de Estados Unidos Harry S. Truman.

1961.- Fallece en accidente aéreo el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjold.

1968.- Primer trasplante de corazón en España, por parte del cirujano Cristóbal Martínez Bordiú (yerno de Francisco Franco) al paciente Juan Rodríguez, que falleció 27 horas después.

1981.- La Asamblea Nacional de Francia vota por la eliminación de la pena capital.

1991.- Regresan a la Tierra los cinco tripulantes del transbordador espacial "Discovery", tras completar su misión de investigación del deterioro de la capa de ozono.

1998.- Las juntas de accionistas de los grupos automovilísticos Daimler-Benz y Chrysler aprueban la fusión de las dos compañías.

2006.- España, Reino Unido y Gibraltar acuerdan el uso conjunto del aeropuerto del Peñón para vuelos civiles.

¿Quién nació el 18 de septiembre?

1905.- Greta Garbo, actriz sueca.

1916.- Mercedes Salisachs, escritora española.

1944.- Rocío Jurado, cantante española.

1956.- José Luis Doreste, regatista español.

1968.- Toni Kukoc, jugador de baloncesto croata.

1971.- Lance Armstrong, ciclista ganador del Tour.

1978.- Pilar López de Ayala, actriz española.

¿Quién murió el 18 de septiembre?

1968.- León Felipe, escritor español.

1994.- Franco Moschino, modisto italiano.

2012.- Santiago Carrillo, político español, exsecretario general del Partido Comunista de España.

2013.- Juan Luis Panero, poeta español.

2020.- Ruth Joan Bader Ginsburg, jueza estadounidense.

2021.- Mario Camus, director de cine español.

2025.- Antonio Agudo, pintor español.

¿Qué se celebra el 18 de septiembre?

Hoy, 18 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial.

Horóscopo del 18 de septiembre

Los nacidos el 18 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 18 de septiembre

Hoy, 18 de septiembre, se celebra san José de Cupertino y santa Sofía