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El hombre que cobró la pensión de su madre muerta durante 22 años asegura que "no era consciente"

Está acusado de obtener una cantidad superior a los 210.000 euros de la pensión de su madre, que fue cobrando en una cuenta bancaria en la que ambos eran titulares. La Fiscalía pide 5 años de cárcel para él.

Piden 5 años de cárcel para el hombre que cobró la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años

Piden 5 años de cárcel para el hombre que cobró la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

El hombre que supuestamente cobró la pensión de viudedad de su progenitora muerta durante más de dos décadas ha declarado este miércoles en la Audiencia de Granada que "no fue consciente" de esta circunstancia, ya que no recibió notificación alguna de la Seguridad Social en ese amplio periodo de tiempo. La Fiscalía pide que sea condenado a cinco años de cárcel por un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social y al pago de una multa de 350.000 euros. También, que indemnice en 168.927 euros a la Seguridad Social, que también ejerce acusación.

Cobró más de 210.000 euros de la pensión de viudedad

El procesado, de unos 60 años, está acusado de obtener una cantidad superior a los 210.000 euros de la pensión de su madre, que fue cobrando en una cuenta bancaria en la que ambos eran titulares, sin que presuntamente avisara a los organismos competentes del fallecimiento de la mujer en marzo de 1996. Durante su declaración, el hombre ha explicado que, pese a no recibir otros ingresos en esa cuenta, desconocía que estaba cobrando la pensión de su madre.

Alega que se enteró a través de una notificación de la Seguridad Social

El acusado ha comunicado igualmente que solo avisó al banco de la muerte de su figura materna. Además, ha reconocido que realizó varias retiradas de dinero de esa cuenta de cerca de 50.000 euros, si bien no relacionó el saldo existente con el delito del que se le acusa. El hombre mantiene que, cuando se percató a través de una notificación de la Seguridad Social de lo que estaba ocurriendo, abonó 5.000 euros y trató de fraccionar los pagos, pero la Seguridad Social no aceptó esta propuesta.

Su defensa alega reparación de daño, ya que "no le dejaron" devolver el dinero

Su defensa, que solicita la libre absolución, cree que en la causa concurren las circunstancias atenuantes de reparación del daño en tanto que intentó saldar la deuda, pero "no le dejaron", y de dilaciones indebidas. En todo caso, ha incidido en que su cliente "quiere devolver la cantidad que ha percibido" y "no entrar en prisión" por este asunto, como solicita el Ministerio Fiscal. En el juicio ha declarado como testigo el director de la sucursal bancaria del acusado, el cual ha asegurado que si este hubiera notificado el fallecimiento de su madre, como él alega, "la cuenta se habría bloqueado automáticamente" y que desconoce si el jefe de Caja realizó algún tipo de control de vivencia en una época en la que "no estaba claro cómo actuar" en esta materia.

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