Un informe publicado por la revista The Lancest Psychiatry, elaborado por una comisión internacional con participación española, asegura que los gobiernos deberían reconocer el uso problemático de Internet, "como un problema de salud pública a nivel mundial". Según los expertos, el uso excesivo de la red, puede llegar a generar comportamientos similares a los de las adicciones al tabaco, al alcohol o al juego.

Este problema podría afectar a más del 10% de la población mundial, especialmente a niños y adolescentes. Por ello, los investigadores reclaman medidas para regular los diseños de las plataformas digitales, que fomentan la conexión constante, como el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos y las notificaciones personalizadas.

El documento recoge diferentes opiniones de especialistas sobre el alcance de este problema, y las medidas necesarias para abordarlo. José César Perales, catedrático de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, cree que el uso problemático de Internet pueda considerarse una adicción de forma generalizada. A su juicio, Internet "engloba numerosas actividades diferentes", y no todas deben interpretarse bajo el modelo de las adicciones. Además, advierte de que la evidencia científica todavía presenta limitaciones, y de que las restricciones podrían afectar a derechos como la libertad de expresión, y el acceso a la información.

Dificultades para medir el problema

Por su parte, Tatiana Íñiguez Berrozpe, profesora de la Universidad de Zaragoza, destaca que el informe pone el foco en el diseño de las plataformas, y no únicamente en la responsabilidad individual de los usuarios. Sin embargo, señala que existen dificultades para medir este fenómeno, y que no está demostrado que el uso de Internet "sea la causa directa de problemas como la ansiedad o la depresión". También advierte de que prohibir las redes sociales a los menores, podría perjudicar sus redes de apoyo.

Natalia Martín-María, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, considera necesario reforzar la prevención mediante la alfabetización digital, la educación familiar y el ejercicio físico. Asimismo, defiende la eliminación de funciones como el scroll infinito y el autoplay.

Los especialistas coinciden en la importancia de proteger a los menores, aunque mantienen diferencias sobre cómo definir el problema y qué medidas aplicar. El objetivo, por tanto, no sería eliminar Internet, sino fomentar un entorno digital más seguro y responsable.