Jotas, alegría y cabezudos en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

A ritmo de jota los maños ya están en fiestas. Comienzan las Fiestas del Pilar que aseguran ocho días con sus noches de diversión. Arrancaron este sábado con la tradicional lectura del pregón. Zaragoza ya está inmersa en sus fiestas y la gente se ha echado a las calles para disfrutar del mejor ambiente.

Se espera que más de 400.000 personas visiten la capital durante estas fiestas. La capital aragonesa respira el mejor ambiente. Y es que la fiesta ya está en la calle. Coloridas pasacalles y dulzaineros invaden por unos días la ciudad de Zaragoza, convertida en un auténtico hervidero de gente. Los niños son los que mejor se lo pasan con los gigantes y cabezudos.

Y por la noche la música no cesa con Amaral como maestro de ceremonias. La fiesta no ha hecho más que empezar y ya se espera con ganas el día grande con la ofrenda de flores. Mientras, las jotas no dejarán de sonar en Zaragoza.