José Torregosa, pasajero del tercer vagón del AVE: "Ha sonado un golpe como una bomba, he volado cuatro asientos"

Al menos 68 personas han fallecido y hay decenas de heridos tras el accidente entre dos trenes cerca de Urda (Toledo), un siniestro que ha ocurrido este miércoles 28 de octubre sobre las 08:53 horas, cuando un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros ha embestido un Iryo que llevaba 147 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén.

Los testimonios de algunos de los supervivientes del accidente de trenes en Toledo son estremecedores y José, un pasajero que iba en el vagón 3 del AVE, ha relatado lo ocurrido en Noticias 1 de Antena 3.

"Íbamos en sentido Sevilla y a la media hora de haber salido de Atocha el tren se ha detenido. Yo he viajado en AVE muchísimo años porque he estado trabajando en multinacionales y usaba el AVE con total seguridad, pero las tres veces que he cogido el AVE últimamente uno se me paro cinco horas, otro estuvo parado también un tiempo y otro iba a un límite de velocidad muy inferior", ha explicado José Torregosa.

José ha detallado cómo ha ocurrido la fatídica colisión entre ambos trenes, un AVE y un Iryo.

"Y este (tren), en concreto, ha parado, nos han dicho que eran unos minutos porque había aglomeración en a vía. Hemos estado unos cinco o siete minutos. Nos íbamos a ir al bar pero al final nos hemos quedado sentados y cuando se ha puesto en marcha ha cogido velocidad y en unos minutos ha pasado este accidente terrorífico que imagínate... Ha sonado un golpe como una bomba y yo que estaba sentado en un asiento en el pasillo he volado cuatro asientos. He salido despedido, he caído y me han dado unos puntos en la cabeza y en la pierna tengo una hematomas, pero hemos tenidos suerte", ha señalado José Torregosa en una entrevista con Sandra Golpe.

"Yo estoy ahora en el Hospital de Alcázar de San Juan y ya me han dado el alta, con el brazo en cabestrillo pero estoy bien. He tenido mucha suerte, pero había gente con la nariz reventada con el asiento de delante, una chica con una pierna rota...", ha añadido el pasajero del AVE.

"La seguridad en el AVE ha desaparecido, lo digo con total crudeza"

Por último, José Torregosa ha lamentado la falta de seguridad a la hora de tomar un tren de alta velocidad en España.

"Lo lamentable es que la seguridad en el AVE ha desaparecido, lo digo con total crudeza. Pueden decir lo que quieran, pero hoy todos los coches llevan cámaras que si frena el de delante o frenas tú, te dicen los obstáculos que hay, te avisan accidentes y de todo y no me explico cómo en una vía puede haber aglomeración y uno puede estar parado y no verlo nadie... Eso no puede ocurrir y, si no se puede evitar que ocurra, lo que hay que evitar es subir a un AVE", ha finalizado José Torregosa.

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