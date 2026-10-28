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Accidente de trenes en Toledo

La Guardia Civil pide muestras de ADN a los familiares de los desaparecidos para identificar a las víctimas

La Guardia Civil ha habilitado dependencias en Toledo, Córdoba, Madrid y Sevilla para recoger muestras de ADN de familiares de primer grado y agilizar la identificación de las personas desaparecidas.

La Guardia Civil pide muestras de ADN a los familiares de los desaparecidos para identificar a las víctimas

La Guardia Civil pide muestras de ADN a los familiares de los desaparecidos para identificar a las víctimas

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La identificación de las víctimas y de las personas desaparecidas es una de las prioridades tras el choque de trenes en Toledo. Para avanzar en este proceso, la Guardia Civil ha desplegado alrededor de 300 agentes en la zona del siniestro y ha habilitado dependencias para recoger muestras de ADN de los familiares.

El objetivo es disponer de muestras que permitan agilizar las labores de identificación. Así lo ha explicado Llanos Olivares, portavoz de la Guardia Civil, que ha detallado que el dispositivo contempla varios puntos de recogida para facilitar este procedimiento a los familiares.

Las dependencias habilitadas se encuentran en la Comandancia de Toledo, la Comandancia de Córdoba y en las zonas de Madrid y Sevilla, según ha indicado la portavoz. La recogida de muestras está dirigida a familiares de primer grado, dentro de las actuaciones destinadas a identificar a las personas desaparecidas tras el accidente.

Al menos 68 muertos y más de 179 heridos

El accidente ferroviario ha dejado, según el balance oficial, al menos 68 fallecidos y 179 heridos. Mientras continúan las actuaciones de emergencia, las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y atender a los familiares que todavía buscan información sobre sus allegados.

Para atender las consultas de los afectados y sus familias, se ha habilitado el teléfono gratuito 900 122 112, del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha. También están disponibles los números de atención de las compañías ferroviarias: 900 10 10 20, de Renfe, y 900 001 403, de Iryo. Estos teléfonos están destinados a facilitar información y asistencia relacionada con el accidente.

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