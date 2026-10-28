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Accidente ferroviario

Flota envejecida, déficit de mantenimiento o reducciones de velocidad: las incidencias que afectan a la alta velocidad

Averías en los vagones o catenarias que fallan son algunas de las carencias de nuestros trenes.

Accidente de tren en Toledo

Polémica en el funcionamiento de los trenes | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El fatal accidente ferroviario de Adamuz abrió los ojos sobre las carencias de la alta velocidad. Se puso el foco en las vías y en la antigüedad de los trenes.

Se disparó el caos ferroviario con una flota que tiene más de 20 años, en su mayoría apenas se ha renovado. En cuanto a las vías, hay un déficit acumulado en su mantenimiento de 3.600 millones, según el Instituto de Estudios Económicos.

El accidente de Adamuz también disparó las precauciones. Los maquinistas empezaron a circular a 40km/h en algunos tramos, lo que duplicó el tiempo de algunos trayectos.

Las carencias en nuestros trenes

Averías en los vagones o catenarias que fallan son algunas de las carencias de nuestros trenes. El último problema lo vimos hace unos días cuando una cabina salía ardiendo en Ricla, Zaragoza. Una sola incidencia que afectaba a casi 13.000 pasajeros y 33 trayectos.

Unos meses antes, Málaga también se quedaba sin AVE. A la altura de Álora, las lluvias de una borrasca sepultaban las vías, las cuales tardaron meses en recuperarse. A todo esto se suman temporales que obligan a cortar la circulación, también una flota envejecida, déficit de mantenimiento, o vías que se ven obligadas a reducir la velocidad por debajo de los 30 kilómetros por hora en algunos puntos.

Son unas circunstancias que obligan a pasajeros de toda España a buscar otras rutas para intentar llegar a tiempo a su destino. Muchos ya no confían en la alta velocidad, que ha perdido más de un millón de viajeros en un año. Es la factura que nos dejan todas estas incidencias.

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