VÍDEO: Así ha quedado la cabeza del AVE instantes después del impacto de los trenes en Toledo

"Esta es la cabeza del Renfe joder, ostia macho. Es un accidente muy grave". Son las palabras de un pasajero que grabó la cabeza del AVE tras el impacto de los trenes en Toledo. El panorama tras el accidente es desolador. Estremece el testimonio del pasajero y el de otros que iban a bordo de los trenes.

Al menos 68 personas han muerto en el choque de los dos trenes en Urda, Toledo, y 80 han sido ingresadas, según los últimos datos ofrecidos por Protección Civil de Castilla la Mancha, y la ministra Mónica García. Adif ha suspendido, en ambos sentidos, la circulación AVE en la ruta Madrid-Andalucía.

La cronología del accidente

A las 7:54 horas desde la estación Madrid Puerta de Atocha salía en dirección a Sevilla el tren Iryo 6076 con 147 pasajeros a bordo. Minutos más tarde, a las 8:00 horas, salía desde la misma estación el tren AVE 2080, con 393 pasajeros a bordo, que realiza la misma ruta que el tren de la compañía italiana.

A las 8:30 horas el sistema de control cae por un fallo informático y en un tramo de 63 kilómetros se queda sin el sistema de seguridad LZB, lo que produce la detención de los trenes que circulaban. A las 8:36 horas se toma desde el Centro de control la decisión de que el tren AVE reanude la marcha con normalidad aún con el Iryo parado, según ha avanzado el ministro de Transportes Óscar Puente.

De 8:36 a 8.53 horas el AVE recorre 25 kilómetros con el Iryo detenido alcanzando una velocidad que podría alcanzar los 200 km/h. Es entonces cuando se produce la colisión entre el tren AVE y el Iryo. La investigación ya está en marcha para esclarecer todo sobre el accidente de los trenes en Toledo.