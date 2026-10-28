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Investigación del accidente ferroviario

La Guardia Civil interroga al operario de Adif que regulaba la circulación antes del accidente de trenes en Toledo

Los agentes han tomado declaración al trabajador que supervisaba el tráfico, mientras los investigadores tratan de reconstruir qué ocurrió después de que una avería obligara a detener varios trenes.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La Guardia Civil ha tomado declaración al trabajador que coordinaba la circulación ferroviaria desde el centro de control de Adif en Atocha cuando se produjo el accidente de Urda, en Toledo. Su testimonio se incorpora a las diligencias abiertas para esclarecer las circunstancias de la colisión entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo. Los agentes colaboran en esta investigación con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de analizar el siniestro.

Los investigadores tratan de reconstruir las decisiones que se tomaron después de que una incidencia en el sistema de seguridad obligara a detener varias circulaciones. Según la explicación ofrecida por el Ministerio de Transportes, Óscar Puentes, desde el centro de control se autorizó posteriormente la reanudación de la marcha. Aclarar cómo se dio esa orden y qué instrucciones debían seguirse en ese momento será clave para determinar las circunstancias que precedieron al choque.

Comparecencia de Puente

En su comparecencia, el ministro calificó de "inverosímil" que se produjera una colisión por alcance en la red ferroviaria española. Por su parte, Pedro Sánchez, ha pedido que se esclarezca lo sucedido y ha asegurado que, si se confirman negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, se actuará con contundencia. El presidente del Gobierno ha señalado que determinar las causas corresponde a la comisión independiente de investigación ferroviaria y a la Justicia, por lo que ha evitado atribuir el accidente a un motivo concreto antes de que concluyan sus trabajos.

Sánchez también ha anunciado tres días de luto oficial y ha situado entre las prioridades del Gobierno la atención a las víctimas y sus familiares. Mientras avanzan las pesquisas, la declaración del trabajador de Adif y el análisis de las comunicaciones y decisiones tomadas desde el centro de control permitirán reconstruir la secuencia previa a la colisión.

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