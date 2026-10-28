"Están totalmente bloqueados": una psicóloga de Cruz Roja explica cómo están los afectados por el accidente en Toledo

La mañana está siendo especialmente dura para los equipos de atención psicológica que trabajan con los afectados por el accidente ferroviario de Toledo. Carmen García, coordinadora de los psicólogos de Cruz Roja desplazados a la zona, ha explicado que cada persona está reaccionando de una manera diferente ante lo sucedido y que la asistencia debe adaptarse a las necesidades de cada una.

"Tenemos personas que están todavía totalmente bloqueadas, que no son conscientes de lo que ha sucedido. Tenemos personas que están muy tristes y muy preocupadas", ha compartido García. Entre quienes reciben atención también hay afectados que siguen sin poder localizar a familiares o conocidos que viajaban en el tren.

Por eso, los profesionales están centrando su trabajo en ofrecer una primera atención psicológica individualizada. "Intentamos dar el soporte de primer auxilio que necesitan ahora mismo", ha explicado la coordinadora de Cruz Roja.

La ayuda se está prestando tanto a los pasajeros como a los familiares. Según ha detallado García, un equipo de psicólogos también se ha desplazado al centro de información para familiares, ubicado en un colegio de la localidad, donde la falta de noticias está aumentando la preocupación y el nerviosismo de quienes todavía no han conseguido localizar a sus seres queridos.

Ante esta situación, la coordinadora recomienda acudir a los centros oficiales de información y consultar fuentes oficiales, aunque reconoce que mantener la calma resulta difícil en estas circunstancias.

El mensaje de la Guardia Civil

Mientras los equipos de emergencia atienden a los afectados, la Guardia Civil mantiene como prioridad la identificación de las víctimas y de las personas desaparecidas. Para agilizar este proceso, ha habilitado dependencias en Toledo, Córdoba, Madrid y Sevilla para recoger muestras de ADN de familiares de primer grado.

Además, la Guardia Civil ha desplegado alrededor de 300 agentes en la zona del siniestro. Para las consultas de los afectados y sus familias, se ha habilitado el teléfono gratuito 900 122 112, del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha. También están disponibles los teléfonos de atención de Renfe 900 10 10 20 e Iryo 900 001 403.