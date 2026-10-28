La Fiscalía pide 24 años de cárcel para dos acusados de violar por turnos a una menor en un bar de Cornellà

Una adolescente de 16 años, dos hombres a los que apenas conocía y un bar cerrado con llave. Es el escenario que describe la Fiscalía en el juicio contra dos jóvenes acusados de violar por turnos a una menor en Cornellà de Llobregat, Barcelona, en diciembre de 2023.

El Ministerio Público solicita 24 años de prisión para cada uno de los procesados, que permanecen en prisión provisional desde su detención. Ambos están acusados de un delito de agresión sexual con penetración, tanto en calidad de autores como de cooperadores necesarios.

La menor asegura que pidió que pararan durante la agresión

Durante el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia de Barcelona, la víctima ha relatado que conoció a los acusados en una discoteca y que posteriormente la llevaron hasta un bar. Según su testimonio, los hombres la empujaron para introducirla en el establecimiento, donde quedó sin posibilidad de salir ni de pedir ayuda.

La joven sabía que una amiga suya se encontraba en el local e intentó contactar con ella, pero no pudo hacerlo porque tenía el teléfono móvil bloqueado. No consiguió reunirse de nuevo con su amiga hasta después de la presunta agresión sexual.

Uno de los acusados habría grabado los hechos con su móvil

La Fiscalía sostiene que los procesados aprovecharon la superioridad que les proporcionaba actuar conjuntamente para impedir que la menor pudiera escapar. Según el escrito de acusación, la víctima se encontraba "rodeada de dos hombres casi desconocidos en un bar a oscuras y cerrado con llave", sin posibilidad de comunicarse con el exterior.

El Ministerio Público señala que, mientras uno de los acusados agredía sexualmente a la adolescente, el otro permanecía en la habitación, "impidiéndole así salir del local". Además, este segundo hombre habría grabado los hechos con su teléfono móvil o, al menos, habría utilizado el dispositivo para iluminar la escena.

Una agente de los Mossos d'Esquadra ha declarado que las cámaras de seguridad del establecimiento captaron luces procedentes de un teléfono que enfocaban hacia el lugar donde, según la acusación, se produjo la agresión.

La Fiscalía solicita también una indemnización

El Ministerio Público reclama 15 años de prisión por la agresión sexual y otros nueve por la cooperación necesaria para cada acusado. Además de las penas de cárcel, solicita que ambos indemnicen a la víctima. Los dos jóvenes continúan en prisión provisional mientras se celebra el procedimiento judicial en la Audiencia de Barcelona.