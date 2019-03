José Bretón sacó 3.000 euros de una sucursal el día antes de la desaparición de los pequeños

La cuenta corriente de José Bretón, que se encuentra encarcelado desde el 21 de octubre por la desaparición de sus hijos, refleja que el día antes de los hechos se retiraron 3.000 euros, según informa el diario de Córdoba. Está cantidad es muy elevada si tenemos en cuenta que Bretón se encuentra actualmente en el paro.

Esther Chaves, portavoz de la familia materna de los dos niños supuestamente desaparecidos el pasado 8 de octubre, ha insistido en que "todas las hipótesis están abiertas y no hay nada que diga que los niños no están vivos". Lo que ocurre, ha agregado, es que "han pasado muchos días, 40, en los que su madre no está con sus hijos, y hace frío, y no sabe como están".

Ruth, refiriéndose a la madre de los menores, según ha asegurado Chaves, "está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por sus hijos y está a disposición del juez y de la Policía".

Familiares de los dos menores y hermanos desaparecidos en Córdoba hace más de un mes han ratificado ante el juez del caso la versión de los hechos que defiende el padre de los niños, que denunció que sus hijos desaparecieron en el Parque Cruz Conde.

Así lo ha manifestado el abogado del padre, José María Sánchez de Puerta, quien ha precisado que el juez José Luis Rodríguez Laín se ha limitado a "seguir la línea del interrogatorio de la Policía" realizado anteriormente a los padres, hermanos y cuñado del padre de los niños, José Bretón, que se encuentra en prisión imputado por los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito.