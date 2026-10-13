Investigan una posible intoxicación alimentaria en una boda en Benalmádena con más de 40 afectados

Más de 40 personas han resultado afectadas por una posible intoxicación alimentaria tras asistir a una boda celebrada en un hotel de Benalmádena, Málaga. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre y ahora la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si los síntomas están relacionados con los alimentos que se sirvieron durante el banquete.

Fuentes de la Delegación de Salud y Consumo han confirmado que existe la sospecha de un brote de toxiinfección alimentaria después de que numerosos invitados presentaran problemas gastrointestinales tras consumir el menú de la celebración.

Más de 40 afectados, pero ninguno hospitalizado

Los asistentes afectados han presentado diferentes síntomas, principalmente diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Algunos también han sufrido episodios de fiebre. Pese al número de personas afectadas, ninguno de los casos ha requerido ingreso hospitalario, según la información facilitada por las autoridades sanitarias.

Por el momento, se trata de una posible intoxicación alimentaria, ya que todavía no se ha confirmado qué pudo provocar los síntomas ni si existe una relación directa con alguno de los alimentos consumidos durante la boda.

La Junta de Andalucía investiga el posible brote

Tras conocerse lo ocurrido, la Unidad de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha las actuaciones de inspección correspondientes para investigar el posible brote. La información, adelantada por medios locales y confirmada posteriormente a Europa Press por fuentes de la Delegación de Salud y Consumo, sitúa el origen de la sospecha en el menú servido durante la celebración.