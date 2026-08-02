Noticias de hoy, domingo 2 de agosto de 2026

La crisis migratoria o el accidente de una avioneta turística en Perú, entre las noticias más destacadas de este viernes 31 de julio.

Crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta deja este domingo un balance de al menos 72 personas fallecidas, mientras la situación empieza a estabilizarse en la frontera tras tres días marcados por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

Ante esta situación, el rey Felipe VI ha trasladado su preocupación e indignación por lo sucedido y ha defendido que el Estado debe proteger la seguridad de Ceuta y Melilla, además de trabajar para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. El monarca mantiene contacto con el Gobierno y con los responsables de ambas ciudades autónomas para seguir de cerca la evolución de la crisis.

Un accidente de avioneta en Perú deja 13 fallecidos

Una avioneta turística se estrelló este sábado en las inmediaciones de las emblemáticas Líneas de Nazca, en el sur de Perú, causando la muerte de las 13 personas que viajaban a bordo. La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, realizaba un vuelo turístico para sobrevolar los famosos geoglifos cuando sufrió una emergencia en pleno trayecto, y terminó precipitándose a tierra.

Entre los pasajeros había dos ciudadanos españoles, siete italianos y dos alemanes. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

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