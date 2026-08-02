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Noticias de hoy, domingo 2 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 2 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 2 de agosto de 2026

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La crisis migratoria o el accidente de una avioneta turística en Perú, entre las noticias más destacadas de este viernes 31 de julio.

Crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta deja este domingo un balance de al menos 72 personas fallecidas, mientras la situación empieza a estabilizarse en la frontera tras tres días marcados por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

Ante esta situación, el rey Felipe VI ha trasladado su preocupación e indignación por lo sucedido y ha defendido que el Estado debe proteger la seguridad de Ceuta y Melilla, además de trabajar para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. El monarca mantiene contacto con el Gobierno y con los responsables de ambas ciudades autónomas para seguir de cerca la evolución de la crisis.

Un accidente de avioneta en Perú deja 13 fallecidos

Una avioneta turística se estrelló este sábado en las inmediaciones de las emblemáticas Líneas de Nazca, en el sur de Perú, causando la muerte de las 13 personas que viajaban a bordo. La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, realizaba un vuelo turístico para sobrevolar los famosos geoglifos cuando sufrió una emergencia en pleno trayecto, y terminó precipitándose a tierra.

Entre los pasajeros había dos ciudadanos españoles, siete italianos y dos alemanes. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Ceuta vuelve poco a poco a la normalidad con miles de migrantes de regreso a Marruecos y el pulso político abierto

Imagen de un grupo de migrantes llegando a Ceuta

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Sociedad

Crisis migratoria

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El número de migrantes muertos en la entrada masiva a Ceuta se eleva a 72

Incendios forestales

Rebrotes en Ávila y varios incendios activos mantienen en alerta a los equipos de extinción

Chanclas.

Las chanclas conquistan el verano, pero los podólogos ponen límites: "No son para caminar dos horas"

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Noticias de hoy, domingo 2 de agosto de 2026

Aeropuerto de Palma
Mallorca

Detenido por robar dos coches en el aeropuerto de Palma y conducir sin carné

Bombero al lado de un camión de bomberos
Incendios

Once personas heridas por un incendio en un edificio en A Coruña

El fuego se originó en el primer piso extendiéndose al resto del edificio, las once personas fueron desalojadas del edificio y se encuentran pendientes de evolución con pronóstico reservado.

Imagen de dos Ertzaintzas
VIZCAYA

Detenido un joven de 20 años tras ser pillado en plena calle cometiendo una agresión sexual

Un joven de 20 años ha sido detenido en Getxo (Vizcaya) tras ser sorprendido por la Ertzaintza cuando presuntamente agredía sexualmente a una joven de 19 años en plena calle.

Hospital Universitario de Burgos

Un hombre de 26 años ingresado grave en el hospital tras sufrir una agresión al salir de una discoteca de Madrid

Un terremoto de magnitud 3,9 sacude con fuerza la ciudad de Murcia

Un terremoto de magnitud 4,1 sacude con fuerza la Región de Murcia

Nancy Pelosi en la Asamblea Nacional de Seúl

Efemérides de hoy 2 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 2 de agosto?

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