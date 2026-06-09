Rodalíes
Una incidencia interrumpe la circulación de Rodalíes en toda Barcelona durante 20 minutos en plena visita del Papa
Se restablece la circulación de manera progresiva una vez solucionada la incidencia, que afectaba al centro de control de Adif.
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El servicio de Rodalíes en Barcelona se ha visto suspendido durante 20 minutos este martes en todas sus líneas debido a una incidencia en el centro de control de Adif coincidiendo con la visita del papa León XIV a la ciudad condal.
Desde Renfe han informado de que la incidencia se ha producido sobre las 12:25h, afectando a los sistemas de regulación del tráfico, obligando a cortar la circulación de las líneas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.
Incidencia resuelta
"Una vez resuelta la incidencia que afectaba a los sistemas de regulación del tráfico de Adif, circulación restablecida en el ámbito de la red de cercanías de Barcelona", han informado desde Rodalíes a través de redes sociales.
La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Silvia Paneque, ha explicado que se está implementando un nuevo sistema de Siemens que la empresa "está ajustando" .
"Estamos realizando ajustes para que estas incidencias dejen de producirse. Cuando esté implementado en su totalidad, tendremos un sistema mucho más seguro", ha informado Paneque.
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