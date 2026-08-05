Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Detenido en Madrid uno de los agresores sexuales más buscados de Reino Unido

La Policía Nacional arresta al fugitivo, reclamado por varios delitos de agresión sexual, tras una investigación iniciada a petición de las autoridades británicas.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional Policía Nacional

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un ciudadano británico de 37 años que figuraba entre los fugitivos más buscados del Reino Unido por varios delitos de agresión sexual. Sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención con fines de extradición y estaba incluido en la campaña de búsqueda impulsada por la National Crime Agency (NCA) y la organización CrimeStoppers.

La investigación comenzó en 2024 después de que la Policía británica solicitara colaboración para localizar al sospechoso, al que atribuye varias agresiones sexuales presuntamente cometidas entre 2012 y 2022. A partir de esa información, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central iniciaron las pesquisas para seguir su rastro en España.

Una búsqueda de dos años

Los primeros indicios situaron al fugitivo en Benidorm (Alicante). Posteriormente, en febrero de 2026, las autoridades emitieron una Orden Internacional de Detención para facilitar su entrega a Reino Unido, donde deberá responder ante la Justicia por los delitos que se le imputan.

La búsqueda se intensificó durante los últimos meses y el Ministerio del Interior español se incorporó en mayo a la campaña internacional de localización promovida por las autoridades británicas.

Identificado por sus tatuajes

El pasado 1 de agosto, los investigadores recibieron información que apuntaba a la presencia del sospechoso en Madrid. A partir de ese momento se desplegó un dispositivo de vigilancia en una céntrica calle de la capital que permitió localizarlo y proceder a su arresto.

El detenido trató de ocultar su identidad y no llevaba documentación cuando fue interceptado. Los agentes realizaron una primera identificación gracias a los tatuajes visibles de su cuerpo, que coincidían con los del fugitivo buscado. Posteriormente, las huellas dactilares confirmaron de forma definitiva que se trataba de la persona reclamada por Reino Unido.

Tras su detención, el arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de Madrid, que decidirá sobre el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades británicas.

Cruceros, resorts y villas privadas: los lujosos destinos para ver el eclipse

Eclipse

Publicidad

Sociedad

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas pide "auxilio" al estado y confirma los primeros traslados de menores a la Península

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido en Madrid uno de los agresores sexuales más buscados de Reino Unido

Foto de archivo de una atracción de feria

Ocho menores heridos, dos graves, al salir despedidos de una atracción en la fiesta mayor de Tona, Barcelona

Agentes de la Guardia Civil controlan la frontera
Crisis Ceuta

Asciende a 141 la cifra de muertos tras la crisis migratoria en Ceuta

Incendio en Benalmádena
Incendio

Muere la madre de los dos menores de 10 y 15 años fallecidos en el incendio de un edificio de Benalmádena, Málaga

Eclipse
Eclipse

Cruceros, resorts y villas privadas: los lujosos destinos para ver el eclipse

La alta demanda ha llevado a colgar el cartel de completo en algunos alojamientos.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 5 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Efemérides de hoy 5 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 5 de agosto?

Efemérides de hoy 5 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 5 de agosto?

Crisis migratoria en Ceuta

Interior cifra en 72.000 los migrantes que entraron en Ceuta y en 70.000 los que ya han regresado a Marruecos

Imagen de la tapa de pulpo en O Carballiño

O Carballiño elabora la tapa de pulpo más grande del mundo: se han cortado 610 kilos del cefalópodo

Publicidad