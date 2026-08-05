Detenido en Madrid uno de los agresores sexuales más buscados de Reino Unido

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un ciudadano británico de 37 años que figuraba entre los fugitivos más buscados del Reino Unido por varios delitos de agresión sexual. Sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención con fines de extradición y estaba incluido en la campaña de búsqueda impulsada por la National Crime Agency (NCA) y la organización CrimeStoppers.

La investigación comenzó en 2024 después de que la Policía británica solicitara colaboración para localizar al sospechoso, al que atribuye varias agresiones sexuales presuntamente cometidas entre 2012 y 2022. A partir de esa información, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central iniciaron las pesquisas para seguir su rastro en España.

Una búsqueda de dos años

Los primeros indicios situaron al fugitivo en Benidorm (Alicante). Posteriormente, en febrero de 2026, las autoridades emitieron una Orden Internacional de Detención para facilitar su entrega a Reino Unido, donde deberá responder ante la Justicia por los delitos que se le imputan.

La búsqueda se intensificó durante los últimos meses y el Ministerio del Interior español se incorporó en mayo a la campaña internacional de localización promovida por las autoridades británicas.

Identificado por sus tatuajes

El pasado 1 de agosto, los investigadores recibieron información que apuntaba a la presencia del sospechoso en Madrid. A partir de ese momento se desplegó un dispositivo de vigilancia en una céntrica calle de la capital que permitió localizarlo y proceder a su arresto.

El detenido trató de ocultar su identidad y no llevaba documentación cuando fue interceptado. Los agentes realizaron una primera identificación gracias a los tatuajes visibles de su cuerpo, que coincidían con los del fugitivo buscado. Posteriormente, las huellas dactilares confirmaron de forma definitiva que se trataba de la persona reclamada por Reino Unido.

Tras su detención, el arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de Madrid, que decidirá sobre el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades británicas.